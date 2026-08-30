Češi se ve velkém zbavují tepelných čerpadel. Nahrazuje je tahle technologie, která je ještě o 80 % úspornější

Titulky o konci tepelných čerpadel a jejich zázračné náhradě obletěly půlku českého internetu. Skutečnost je ale mnohem přízemnější a užitečnější. Ono slibované procento navíc měří něco úplně jiného, než by většina lidí čekala.
Osmdesát procent ušetříte na pořizovací ceně
To vysoké číslo mluví o pořizovacích nákladech, tedy o tom, o kolik míň dáte za nákup a montáž. S tím, o kolik levněji pak doma topíte, nesouvisí vůbec nijak.
Za celou sestavu vodního čerpadla i se zásobníkem a novým rozvodem dnes podle velikosti domu zaplatíte od zhruba čtvrt milionu po víc než 400 tisíc korun. Základní klimatizace dodá teplo do místnosti mnohem levněji, protože u ní nákladný vodní okruh odpadá. Žádný fyzikální zázrak s desetinásobkem tepla z jedné kilowatthodiny za tím ale nehledejte, účinnost obou zařízení je srovnatelná.
Přečtěte si také: Stát od ledna 2027 změní účtování za elektriku. Zásadních bude těchto 15 minut U vodního tepelného čerpadla tvoří velkou část ceny zásobník a rozvod tepla po celém domě, u klimatizace tahle část odpadá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ta „revoluční technologie“ visí v obývácích už dnes
Řeč je o reverzní klimatizaci, o té samé jednotce, kterou spousta domácností pořizuje kvůli letnímu chlazení. Přepnete ji a místo studeného vzduchu z ní jde teplý. Uvnitř běží stejný princip jako u tepelného čerpadla, jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu i tehdy, když je venku pod nulou.
Rozdíl je jen v tom, kudy teplo putuje dál. Vodní čerpadlo ohřeje vodu a rozvede ji do radiátorů nebo podlahy, klimatizace vodu obejde a předá teplo rovnou vzduchu v místnosti. Nejdražší část sestavy, tedy potrubí, zásobník a velké radiátory, tím u klimatizace odpadá.
Kolik reálně ušetříte a kde je strop
Provozně se klimatizace drží zhruba na úrovni vodního čerpadla. U kvalitních invertorových modelů se topný faktor pohybuje kolem čtyř až pěti, takže z každé kilowatthodiny ze sítě dostanete čtyř až pětinásobek tepla. Tvrzení o šestkrát nebo desetkrát vyšší úspoře z titulků obvykle srovnávají s přímotopem nebo s laboratoří, moderního čerpadla se netýkají.
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Osmdesátiprocentní úspora na pořízení navíc platí hlavně pro menší dobře zateplený dům, kde vystačíte se základní sestavou od nějakých třiceti tisíc. U velkého domu s multisplitem a plnou montáží se cena snadno vyšplhá přes sto tisíc a náskok proti čerpadlu se zmenší. Vyplatí se proto nechat si spočítat konkrétní nabídku pro váš dům.
Kde má klimatizace slabiny
Levné a rychlé řešení má svá ale a je dobré je znát dopředu:
Teplou vodu do koupelny sama neohřeje, na sprchu a kuchyň potřebujete bojler nebo jiný ohřívač. Jedna vnitřní jednotka vytopí jen prostor kolem sebe, takže víc pokojů znamená víc jednotek a vyšší náklady. V silných mrazech topný výkon i účinnost klesají a slabší modely se mohou vypnout, proto se hodí záložní zdroj tepla. Ohřátý vzduch se drží spíš u stropu a nad podlahou bývá chladněji, pomůže natočit lamely dolů. Vnitřní jednotka není neslyšná, potichu šumí, i když noční režim ji ve většině ložnic ztiší. Jestli se přechod vyplatí zrovna vám
Nejlíp se klimatizace osvědčí v dobře zatepleném a vzdušně propojeném domě, kde teplo dosáhne i do vedlejších pokojů. Poslouží také jako levné přitápění na přechodné období, kdy se kvůli pár studeným večerům nechce roztápět celý kotel. Přes léto se z topení stane zase chlazení, které přes filtry zachytí i část prachu a pylu.
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Že by Češi tepelná čerpadla plošně vyhazovali, ale opravdu nečekejte. Po výprodejovém propadu v roce 2024 se jejich prodej ustálil na desítkách tisíc kusů ročně a zájem se znovu zvedá. Klimatizace je spíš dostupnou branou k úspornému topení pro ty, koho od vodního čerpadla odrazuje jeho cena. Pokud se stane hlavním topením místo starého neúsporného kotle, dosáhne domácnost i na podporu z Nové zelené úsporám, jejíž podmínky se ale pro rok 2026 zpřísnily. Aktuální nárok si proto raději ověřte předem.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html, https://www.centrum.cz/clanek/teplena-cerpadla-konci-nahradi-je-6-x-efektivnejsi-pristroj-na-zcela-odlisnem-principu-179320, https://schlieger.cz/blog/vytapet-klimatizaci-nebo-tepelnym-cerpadlem/, https://klimatizace-hustopece.cz/uspora-topeni-klimatizaci-vs-tc-vzduch-voda/, https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/porovnani-ucinnosti-a-hlucnosti-tepelnych-cerpadel-aneb-prvni-pohled-muze-klamat_55244.html
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