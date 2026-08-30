SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci

SPF chrání před sluncem, ale péče jím nekončí
Ráno SPF, večer hotovo? Zdaleka ne. Ochranný faktor může být nejdůležitějším krokem před pobytem na slunci, ale rozhodně není posledním slovem skincare. Po několika hodinách venku totiž může mít
pokožka jiné potřeby než ráno: hydrataci, zklidnění a podporu přirozené ochranné bariéry.
Pokud tyto potřeby dlouhodobě ignorujeme, může se to projevit.
„I při používání ochranných SPF krémů zůstává pokožka po opalování často vysušená, citlivější a méně pružná,“ uvádí tisková zpráva Hebe. Právě proto dává smysl přemýšlet o skincare jako o celém cyklu. Ráno pokožku chráníme, během dne ochranu podle potřeby obnovujeme a večer jí dopřáváme šetrnou péči a prostor pro regeneraci. Hydratace a SPF jako základ
Letní
péče o pleť začíná ráno, ještě než vyjdeme ze dveří. Ideální rutina přitom nemusí být komplikovaná. V horkém počasí často oceníme lehké textury, které pokožku zbytečně nezatěžují, ale zároveň jí poskytují potřebnou hydrataci.
Po jemném čištění může následovat hydratační produkt a denní krém nebo jiný opalovací přípravek s vysokou UV ochranou. Ochrana před UVA a UVB zářením by měla být každodenní záležitostí, nejen ve dnech, kdy se chystáme k vodě. UV záření totiž dopadá na pokožku i během běžného dne ve městě, při cestě do práce, sportu nebo posezení na zahrádce.
Používání opalovacího krému s vysokým SPF patří mezi nejdůležitější návyky zdravé péče o pokožku.
American Academy of Dermatology doporučuje nanést opalovací přípravek přibližně 15 minut před pobytem venku, aby měl čas začít poskytovat deklarovanou ochranu. SPF bychom však neměli vnímat jako jednorázový krok. Pokud jsme delší dobu venku, potíme se nebo se koupeme, ochranu je potřeba průběžně obnovovat podle instrukcí konkrétního produktu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MASTNÁ NEROVNÁ SE HYDRATOVANÁ: KOREJSKÁ SKINCARE PROZRAZUJE, CO PLEŤ V LÉTĚ SKUTEČNĚ POTŘEBUJE Foto: Pexels Co se s pletí děje během dne na slunci?
Představme si typický letní den. Ráno naneseme SPF, vyrazíme ven, několik hodin chodíme po městě nebo ležíme u vody, zapotíme se, koupeme se v moři či bazénu a večer máme pocit, že je
pleť najednou napjatá.
Není to neobvyklé. Po dni stráveném venku může pokožka působit dehydratovaně a méně komfortně. Přispívat k tomu může kombinace horka, potu, větru, koupání i následného mytí. Když se přidá klimatizace nebo opakované čištění, může být výsledkem pocit pnutí, suchosti nebo zvýšená citlivost.
U citlivější pokožky se může objevit také začervenání či zvýšená reaktivita. Smyslem večerní péče proto není použít co nejvíce produktů, ale vrátit pokožce komfort a vytvořit podmínky, ve kterých může její přirozená ochranná funkce fungovat co nejlépe.
Po návratu domů přichází čas na zklidnění
Večerní rutina po dni stráveném na slunci by měla začít důkladným, ale šetrným odstraněním SPF, potu, nečistot a případného make-upu. Agresivní čištění nebo mechanický peeling ale nemusí být nejlepší volbou, zvlášť pokud je pokožka citlivá nebo podrážděná.
Po očištění přichází na řadu hydratace a zklidnění. Právě zde se může hodit sérum zaměřené na podporu hydratace a komfortu pokožky. Vhodnou ingrediencí může být například extrakt z centelly asijské, známé také jako
Centella asiatica nebo jednoduše „cica“. Centella patří mezi oblíbené složky moderní korejské skincare a často se objevuje v produktech určených pro citlivou a namáhanou pokožku.
Vhod mohou přijít také složky, jako je trehalóza nebo rostlinné oleje. Zatímco trehalóza pomáhá podporovat hydrataci, olejové složky mohou přispívat k omezení pocitu suchosti a dodat pokožce větší komfort.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PLEŤ V LÉTĚ STÁRNE RYCHLEJI, NEŽ SI MYSLÍTE: ZÁKLADEM NENÍ VÍCE PRODUKTŮ, ALE SPRÁVNÁ RUTINA Foto: Pexels Kožní bariéra je beauty buzzwordem z dobrého důvodu
Kožní bariéra je dnes jedním z nejčastěji diskutovaných témat skincare. Důvod je jednoduchý: její stav ovlivňuje, jak pokožka reaguje na aktivní látky i okolní prostředí.
Pokud ji zatěžuje kombinace slunce, suchého vzduchu nebo nevhodně zvolené kosmetiky, může se objevit suchost, šupinatění, citlivost nebo nepříjemné pnutí. Pleť, která je po dovolené suchá či podrážděná, proto nemusí automaticky potřebovat další exfoliaci nebo silnější aktivní látky. Někdy může být vhodnější přesný opak: méně zásahů a více podpory.
Právě v takových chvílích může dávat větší smysl hydratační a bariérová péče než honba za okamžitým glow efektem. Přehled odborníků dohledatelný v
National Library of Medicine zároveň upozorňuje na význam pravidelné a šetrné péče o pokožku pro podporu zdravé kožní bariéry. Autoři se zaměřují především na vhodně formulovanou péči včetně produktů s ceramidy. V noci má pleť prostor regenerovat
Před spaním může přijít na řadu bohatší hydratační a výživná péče, která pokožku během noci podpoří. Právě večer dává smysl využít jako čas pro regenerační rutinu, protože pokožku během spánku nevystavujeme dalšímu slunci ani běžným vlivům okolního prostředí.
Kombinace hydratačních a lipidových složek může odpovídat tomu, co pokožka po náročném dni potřebuje. Zatímco lehčí sérum dodá hydrataci a zklidnění, krém může pomoci omezit ztrátu vody a dodat pleti větší komfort během spánku.
Nezapomínejte ani na pokožku kolem očí, která je tenčí a citlivější než většina ostatních částí obličeje. Právě mžourání na ostrém slunci, dehydratace, horko nebo dlouhé cestování mohou přispět k tomu, že oční okolí působí unaveně.
Oční krém samozřejmě není povinnou součástí každé skincare rutiny. Pokud ale víme, že naše oční okolí po létě trpí suchostí nebo působí unaveně, může být příjemným doplňkem večerní péče.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SPRÁVNÉ VRSTVENÍ PRODUKTŮ: MÉNĚ CHYB, ZÁŘIVĚJŠÍ A HYDRATOVANĚJŠÍ PLEŤ Foto: Pexels A co se spálenou pokožkou?
Pokud je pokožka výrazně zarudlá, bolestivá, oteklá nebo se tvoří puchýře, nejde jen o kosmetický problém a intenzivní skincare rutina není řešením.
V takové situaci je důležité pokožku ochladit, nevystavovat ji dalšímu slunci a při závažnějším spálení vyhledat zdravotnickou pomoc. Na podrážděnou pokožku také není vhodné bez rozmyslu aplikovat peelingy, parfemované produkty nebo silné aktivní látky.
Ideální péče po opalování totiž začíná ještě před tím, než ke spálení vůbec dojde. Jinými slovy: nejlepší after-sun rutina je ta, kterou nemusíme používat jako záchrannou brzdu.
Jak na jednoduchou letní skincare
Celá letní péče nemusí dohromady zabrat ani půl hodiny. Ráno stačí pleť podle potřeby jemně očistit, hydratovat a následně použít opalovací přípravek s dostatečnou UV ochranou. Pokud jsme venku delší dobu, SPF během dne obnovujeme podle instrukcí výrobce.
Po návratu domů pleť šetrně očistíme a odstraníme z ní SPF, pot a nečistoty. Následně můžeme sáhnout po hydratačním a zklidňujícím séru, například s centellou. Nakonec přijde na řadu krém, který pokožce dodá výživu a pomůže během noci udržet potřebnou hydrataci. Pokud chceme, večerní péči doplníme také o produkt určený pro oční okolí.
Důležitější než počet produktů je jejich vhodné složení a pravidelnost. Hydratace, podpora kožní bariéry a ochrana před UV zářením dávají dohromady mnohem smysluplnější strategii než střídání desítek trendových produktů bez jasného systému. A především je dobré si zapamatovat jednu věc: SPF není tečka na konci skincare rutiny. Je to její začátek.
Zdroje: tiskové materiály, AAD, PubMed