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SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci

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SPF je základní součást letní péče o pleť, ale jeho úkolem je především chránit pokožku před UV zářením. Pleť ale mohou zatěžovat také slunce, horko, pot, slaná i chlorovaná voda a přispívat tak k pocitu suchosti či zvýšené citlivosti. Co tedy pokožce dopřát po dni na slunci?
SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci

SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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