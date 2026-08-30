Vysněná dovolená na Floridě skončila v slzách. Dcera plakala na letišti, rodiče ji odmítli nechat samotnou na druhém konci světa

Někdy může i cestování provázet pořádná smůla. Rodinná dovolená se změnila v utrpení poté, co se rodina
nedokázala kvůli letecké společnosti dostat do místa určení. Aby toho nebylo málo, na zpáteční cestě nedopadli rodiče s dcerou o moc lépe. Zaplatili více než 100 000 Kč na dodatečných nákladech, jinak by zůstali bezprizorní na druhém konci světa. Moc se těšili na vysněnou dovolenou
Když má zpoždění vlak nebo autobus a vy nestihnete navazující spoj, je to jistě nepříjemná situace. Většinou však brzy přijede další a do místa určení se tak dostanete s malým zpožděním.
Pokud však cestujete přes půl planety, může nenavazující spoj proměnit vaši dovolenou ve skutečnou noční můru. Stejně jako se to stalo rodině z Velké Británie, která se rozhodla, že stráví dovolenou v USA.
Neil a Michele Travisovi se těšili na vysněnou dovolenou, kterou měli strávit u přátel na Floridě. S velkým předstihem si zamluvili zpáteční letenky,
které je nevyšly zrovna na malý peníz. Cestovala s nimi ještě jejich dvacetiletá dcera a za letenky v business class zaplatili přes 160 000 Kč. Let z Manchesteru do New Yorku proběhl ještě bez komplikací, pak je však čekal šok.
V New Yorku totiž měli přesednout na let, který je dopraví do Fort Lauderdale na Floridě. Marně však hledali na odletové tabuli spoj, který měli zarezervovaný. Ani u přepážky jim nikdo situaci nedokázal plně osvětlit.
Let, který měli zaplacený, jednoduše neexistoval. Dva dny se je tedy letecká společnost snažila dostat do jiného letadla. Nakonec si Travisovi sami vyjednali místo u American Airlines. Zdroj fotografie: Freepik Zpáteční cesta nebyla o moc lepší
Museli si však letenku koupit na vlastní náklady. Společností Aer Lingus byli ujištěni, že jim tyto náklady budou proplaceny. Ani tento let se však neobešel bez komplikací. Kvůli bouři byl pilot nucen přistát na letišti v Palm Beach.
Dostali se tak sice konečně na Floridu, zbytek cesty k přátelům však ještě museli dojet autem. Z jejich dovolené jim tak tyto komplikace ubraly téměř tři dny a rodina se začala obávat zpáteční cesty.
A ta byla možná ještě zoufalejší. Přesto, že se u letecké společnosti informovali o jejich zpátečním letu, aby nemuseli
znovu čelit komplikacím, opět něco selhalo. Letecká společnost jim dokonce ukázala jejich jména v rezervačním systému, když však dorazili na letiště, zjistili, že Michelle ani její dcera nejsou v systému a jejich letenky jsou neplatné. Zdroj fotografie: Freepik
Dopravce našel ještě jedno místo v letadle pro Michelle, jejich dcera však měla zůstat sama na letišti a poradit si, jak umí.
„Moje dcera plakala, když jsme se pokoušeli dostat domů. Řekla jsem jim: ‚Očekáváte snad, že ji tady necháme?‘“ Manželé do letu tedy nenastoupili a museli si opět koupit letenku u jiné společnosti, aby se vůbec dostali domů. Nakonec je celý tento zmatek přišel na více než 100 000 Kč a v podstatě jim zkazil dovolenou. Letecká společnost se vyjádřila, že je s rodinou v kontaktu a tento problém řeší.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník