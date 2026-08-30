Stavební ruch na Vysočině roste, zahájených bytů přibylo o 61 procent

Stavební ruch na Vysočině roste, zahájených bytů přibylo o 61 procentPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Závod na výrobu manganu ve Chvaleticích na Pardubicku získal územní rozhodnutí. Komerční výroba má...
Kupujete v supermarketu celé balíky balené vody v domnění, že pro své tělo děláte to nejlepší a vyhýbáte se...
Zajít si vybrat pár tisícovek na nákup od místního trhovce, na zaplacení řemeslníka nebo na útratu v...
Od zahájení výroby v září 1996 se Škoda Octavia stala jedním z nejúspěšnějších evropských automobilů. Za...
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