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Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná

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K fraktuře očnice nejčastěji dochází při sportu, pádech, často pod vlivem alkoholu nebo při rvačkách. Jedná se o jednu z nejtenčích kostí v lidském těle, která se při působení většího tlaku může zlomit. Pacient přitom nemusí nic poznat a problémy se mohou dostavit až po několika měsících. Chirurgové z FN Ostrava ročně evidují okolo 40 případů tohoto typu zlomenin.
Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná

Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná

Zdroj: FN Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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