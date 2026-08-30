Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná

„Velký problém spočívá v tom, že pacient po úrazu často nic nepozná. O tři měsíce později se u něho ale může začít projevovat okohybná porucha, která se pak velmi špatně léčí. Pokud se neřeší včas, mohou vzniknout trvalé následky,“ upozorňuje Jan Štembírek, zástupce přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava (KÚČOCH).
Zlomenina očnice se nejčastěji projevuje dvojitým viděním, které může doprovázet bolest. V takovém případě by měl člověk ihned vyhledat lékaře. „Pacienta u nás kompletně vyšetříme a zjistíme, jestli se oční bulbus hýbe správně. Ve spolupráci s Oční klinikou pak pacienty indikujeme buď ke konzervativní léčbě, anebo operaci,“ popisuje přednosta KÚČOCH Jiří Stránský.
Při operacích využívají chirurgové 3D modely
Konzervativní způsob se volí u méně závažných typů zlomenin. Pacient užívá antibiotika, cvičí hybnost oka a nesmí smrkat. U těžších případů je ale nutné přistoupit k operaci. Při ní lékaři volí přístup pod dolním víčkem. Následně vrací vyhřezlé tkáně do původní správné polohy v čelistní dutině. Dávají přitom pozor na nerv, který zajišťuje citlivost tváře, a vzniklý defekt vypodloží dlahou.
Novou metodu postupu zatím využili u první desítky pacientů. Ročně přitom fakultní nemocnice eviduje okolo 40 případů těchto typů zlomenin. Podle statistik FNO k tomuto zranění častěji dochází u mužů.
V minulosti museli dlahu modelovat až v průběhu operace. Díky 3D modelu jsou si ji ale teď schopni vytvarovat dopředu, což výrazně šetří čas. „Funguje to tak, že dostaneme snímky z CT vyšetření, které potřebujeme ve velmi dobrém rozlišení, protože stěny očnice jsou tvořeny opravdu tenkou kostí. Mnohdy mají méně než půl milimetru. Umělá inteligence následně vytvoří grafický model, což trvá v řádech minut. Pak můžeme přistoupit k tisknutí modelu na 3D tiskárně, které zabere 4 až 5 hodin,“ přibližuje Lukáš Knybel, klinický inženýr Kliniky onkologické FNO, který je zároveň členem výzkumné skupiny LERCO.
Problém podle něho nastává ve chvíli, kdy pacient má poškozenou celou spodinu očnice, tedy kostěný prostor, v němž je uloženo oko. „Při modelaci proto používáme více způsobů. Každému pacientovi zrekonstruujeme i zdravou očnici, kterou zrcadlově otočíme. V případě těchto kostí je si totiž pravá i levá strana častokrát velmi podobná. Lékaři od nás tak dostanou model poškozené očnice, dále pak model zrcadlově otočené zdravé očnice a pokud jsou anatomické poměry vhodné, spojíme poškozenou očnici se zdravou,“ dodává Knybel.
Pacient po výkonu zůstává několik dní v nemocnici a následná rekonvalescence trvá přibližně měsíc.