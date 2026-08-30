Liverpool utratil za posily 446 milionů liber. Iraola teď řeší problém, který se na přestupovém trhu koupit nedá

Liverpool může během několika dnů přidat Bradleyho Barcolu k útoku, v němž už jsou Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Muñoz nebo Rio Ngumoha. Dohoda s Paris Saint-Germain má podle britských médií hodnotu 106 milionů liber a dalších 17 milionů může přijít v bonusech. Po loňském rekordním utrácení jde o další mimořádně drahý pokus vrátit Liverpool na vrchol.
Jenže sobotní remíza 2:2 s Nottinghamem Forest připomněla, že největší problém Andoniho Iraoly momentálně neleží tam, kde se dá jednoduše vytáhnout šeková knížka.
Liverpool má dost rychlosti, techniky i individualit. Trenér po zápase mluvil o něčem mnohem základnějším: jeho mužstvo v prvním poločase bez míče nepracovalo společně. Pressing byl pasivní, mezi hráči vznikaly příliš velké vzdálenosti a soupeř dostával prostor, který Iraolův fotbal jednoduše nesmí nabízet.
Další hvězda může Liverpool udělat talentovanějším. Nemůže zařídit, aby jedenáct lidí začalo ve stejnou chvíli dělat správnou věc.
Liverpool už nekupuje talent. Toho má dost
Částka 446 milionů liber, kterou Liverpool podle Reuters utratil během předchozí sezony za nové hráče, byla rekordem Premier League. Přesto mužstvo obhajobu titulu nezvládlo a skončilo páté.
Právě proto přišel v létě Iraola s úkolem vrátit týmu agresivitu a intenzitu, které byly během let Jürgena Kloppa jedním z charakteristických znaků Liverpoolu.
Kádr mezitím pokračuje v přestavbě. Přišli Ronald Araújo na hostování, Jérémy Jacquet a Victor Muñoz, v útoku už je britský rekordman Alexander Isak a nyní se finalizuje příchod Barcoly. Mohamed Salah odešel a Hugo Ekitike je dlouhodobě zraněný, takže další křídlo má svou logiku.
Barcola navíc do Iraolova fotbalu na papíře sedí téměř dokonale. Je rychlý, přímočarý, dokáže běhat za obranu a právě podobné hráče trenér potřebuje, pokud chce po útočnících maximální intenzitu místo šetření energie na devadesát minut.
Jenže Barcola řeší kvalitu jednoho místa v sestavě.
Nottingham ukázal problém celého mužstva.
Pressing není sprint jednoho člověka
Právě u vysokého napadání je někdy nejtěžší vysvětlit, proč tým plný výborných a rychlých hráčů nevypadá automaticky agresivně.
Pressing totiž není soutěž v počtu naběhaných kilometrů.
Pokud útočník vyrazí proti stoperovi, ale záložní řada zůstane o několik metrů hlouběji, vytvoří tím soupeři prostor. Jestli se posune záloha a obrana zůstane stát, objeví se další mezera. Jeden hráč může svůj pohyb provést dokonale a přesto tím situaci zhoršit, pokud ostatních deset nereaguje současně.
Iraola právě tohle po remíze pojmenoval. Liverpool byl podle něj v prvním poločase bez míče příliš pasivní, nechával mezi hráči velké vzdálenosti a začal soupeři skutečně komplikovat život až poté, co zvýšil intenzitu.
Výsledek byl viditelný. Forest dvakrát vedl, Liverpool ale ve druhé půli zápas vytáhl alespoň k remíze díky gólům Isaka a Muñoze. Nebyla to tedy ukázka mužstva, kterému chybí schopnost vytvořit nebezpečí. Byla to ukázka mužstva, které zatím neumí svou intenzitu zapnout od první minuty.
Právě tady se potkává sobotní zápas s tím, co Iraola říkal už před ním
Před utkáním trenér vysvětloval, že od útočníků nechce hospodaření se silami. Raději je nechá během šedesáti nebo sedmdesáti minut úplně vyčerpat a potom pošle na hřiště stejně kvalitního čerstvého hráče.
To dává příchodu Barcoly velmi dobrý taktický smysl. Pokud ale má Liverpool opravdu pressovat celé utkání, nestačí mít dvě elitní varianty na levé křídlo.
Musí se naučit, kdy pressing spustit, jak daleko mají jednotlivé řady stát od sebe a co udělá zbytek mužstva ve chvíli, kdy první hráč vyrazí. Bez toho se vysoká intenzita snadno mění v chaotické běhání.
A právě proto může být Iraolova přestavba těžší, než naznačuje hodnota kádru. Trenér může během léta dostat fotbalistu za sto milionů liber. Nemůže si objednat stovky opakování, během nichž se mužstvo postupně naučí reagovat bez přemýšlení.
Liverpool je zatím mezi dvěma světy
Dvě ligová kola přinesla dva nerozhodné výsledky a v obou Liverpool dotahoval.
To ještě není důvod k panice. Iraola převzal tým s odlišnými návyky a změna způsobu hry obvykle potřebuje čas. Zajímavější je, že právě první zápasy už ukazují konflikt mezi starými mechanismy a tím, co trenér požaduje nově.
Liverpool umí útočit. Má jednotlivce schopné vytvářet šance a díky přestupům má možnost přidávat další. Muñoz byl proti Forest nebezpečný, Isak skóroval a příchod Barcoly by zvýšil počet velmi kvalitních variant.
Jenže Iraolův fotbal nezačíná ve chvíli, kdy Liverpool získá míč.
Začíná o několik sekund dřív.
Pokud chce mužstvo získávat míče vysoko, útočit proti neorganizované obraně a držet soupeře pod tlakem, musí fungovat jako jeden celek. A to je možná jediná věc, kterou Liverpool během přestupového období skutečně koupit nemůže.
Klub může za Barcolu zaplatit dalších 123 milionů liber.
To nejtěžší bude zařídit, aby ve chvíli, kdy vyrazí pressovat, vyrazil s ním i celý Liverpool.
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Zdroje: Reuters – New boss Iraola encouraged despite Liverpool's winless start [1], Reuters – Liverpool finalise agreement to sign PSG's Barcola in deal worth up to £123 million, reports say [2].