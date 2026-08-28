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Útok na Rádio Svobodná Evropa v Praze? Írán o něm mluví, Irák se o něj pokusil

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V Praze sídlící Radio Farda, součást Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), leží íránskému režimu v žaludku už dlouho. Nyní jej Íránské ozbrojené síly otevřeně zařadily na seznam svých vojenských cílů. O rizicích pro opoziční íránské novináře žijící v Česku se zmiňuje i česká Bezpečnostní informační služba. Sídlo americké stanice RFE/RL, jejíž součástí je i v
profimedia-0355780225

profimedia-0355780225

Zdroj: Budova RFE/RL v Praze. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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