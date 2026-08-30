Češi našli místo, kde je teplé moře i na podzim a jídlo tam stojí jako před 10 lety. Berou ho útokem

Konec prázdnin ještě nemusí znamenat konec koupání v teplém moři. Kousek od Evropy leží ostrov, kde voda vydrží letní teplotu hluboko do podzimu a kde se dá najíst za částku, jakou u nás pamatujeme spíš z minulé dekády. Takovou cenovou hladinu ale potkáte až mimo hotelové zdi, tam, kde běžně nakupují a jedí místní obyvatelé. Řeč je o tuniské Djerbě, největším ostrově severní Afriky, kam se z Prahy létá přímo.
Kde ceny opravdu spadnou
Levné ceny na Djerbě opravdu existují. Schovávají se ale mimo turistické resorty. Obyčejný oběd v podniku, kam si chodí na jídlo sami ostrované, stojí mimo hotelovou zónu zhruba šedesát korun. Tuniský dinár se dnes pohybuje kolem sedmi korun, takže káva mimo turistická místa vyjde zhruba na 15 až 20 korun.
Uvnitř resortu a přímo na pláži je to jiný svět. Stejný oběd v hotelovém podniku u moře vyjde výrazně dráž. Přesně tady se rozhoduje, jestli pro vás bude dovolená opravdu levná, protože rozdíl mezi cenami pro turisty a běžným životem ostrova je na Djerbě zásadní. Nejvíc ušetříte v uličkách a na tržnicích měst jako Houmt Souk nebo Midoun. Ke každému nákupu tam navíc patří smlouvání, takže s trochou vyjednávání jdou ceny za ovoce, koření i suvenýry ještě níž.
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Hlavní lákadlo podzimní Djerby je voda. Ta si v září drží prázdninových 28 °C a v říjnu se průměrně pohybuje kolem 25 °C, ke konci měsíce klesá ke 24 °C. Koupací sezona tu vydrží až do konce října. V Chorvatsku nebo na Baleárách přitom moře v říjnu klesá ke 21 až 23 °C, takže na koupání už je znatelně chladnější.
Ve dne rtuť v září šplhá zhruba ke třiceti stupňům, vrchol letních veder má ale ostrov v tu dobu za sebou. Na delší výlety a objevování vnitrozemí je takové počasí vděčnější než dusná vrcholná sezona. Kdo si chce užít teplou vodu bez tlačenice a úmorného horka, míří sem právě na začátek podzimu. Podobně jako jižní Turecko nebo Egypt se tak Djerba stává tipem pro ty, komu se nechce loučit s létem hned po prázdninách.
Z Prahy za necelé tři hodiny
Djerba není žádná exotická štrapáce. Přímé charterové lety z Prahy trvají necelé tři hodiny a na pobyt do tří měsíců Češi vízum vyřizovat nemusí. Cesta bez přestupů a s krátkým časem ve vzduchu sedne i cestujícím s malými dětmi, což popularitu ostrova mezi Čechy dál žene nahoru.
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Cena hotelu ale není celý účet za dovolenou. K ní je férové připočítat:
cestovní pojištění, odvoz z letiště na ubytování, samotnou letenku, výlety a útratu mimo areál.
Levné taxi po ostrově funguje podobně jako jídlo. Sazba za kilometr je opravdu jen pár korun, ale celý účet za jízdu z letiště do města vyjde znatelně dráž. Až po sečtení všech těchto výdajů se ukáže, jestli se vám vybraný termín na Djerbě opravdu vyplatí.
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Djerbu by byla škoda projet jen mezi hotelem a mořem. V roce 2023 se zařadila mezi lokality světového dědictví UNESCO, a to za neobvyklý způsob, jakým se na ostrově po staletí rozkládají vesnice i jejich zástavba. Nejvíc návštěvníků zamíří do Houmt Souku s jeho orientálním tržištěm. Za dalšími zážitky se dá zajet do hrnčířské vesnice Guellala nebo k synagoze El Ghriba, jedné z nejstarších v severní Africe.
Kdo má rád zvířata, zajede na místní krokodýlí farmu, milovníci historie objeví staré pevnosti a mešity. Právě spojení teplého moře, nízkých cen mimo resort a autentického ostrova dělá z podzimní Djerby cíl, který Češi objevují ve stále větším počtu.
Zdroje: https://o-tunisku.cz/djerba-pocasi/, https://whc.unesco.org/en/list/1640/, https://www.prazskypatriot.cz/cedok-zacne-se-smartwings-letat-z-prahy-na-djerbu/, https://dovolena.cz/tunisko/djerba, https://www.centrum.cz/clanek/more-je-tu-prijemne-jeste-na-podzim-cesi-objevuji-ostrov-kde-obed-stoji-60-kc-a-taxi-par-korun-276268
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