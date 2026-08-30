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Mangan z Chvaletic má nakročeno k výrobě. Továrna za 17 miliard by měla spustit provoz v roce 2032

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Závod na výrobu manganu ve Chvaleticích na Pardubicku získal územní rozhodnutí. Komerční výroba má odstartovat v roce 2032, projekt si vyžádá investici kolem 17…
Manganese_element

Manganese_element

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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