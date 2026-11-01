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iPhone Duo v praxi: Dvě věci, které radost z novinky kalí

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Ještě než se podíváme na samotnou recenzi na iPhone Duo se po článku tři věci, co mě baví vrhneme na přesný opak. Dnes se tedy...
iPhone Duo v praxi: Dvě věci, které radost z novinky kalí

iPhone Duo v praxi: Dvě věci, které radost z novinky kalí

Zdroj: iPhone Duo s powerbankou a na stojánku, dvě spojené fotky pomocí AI; zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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