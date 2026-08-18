Propadlý koláč s tvarohovou mřížkou, ovocem a marmeládou tvoří vláčnou rodinnou buchtu

Existují recepty, které se předávají z generace na generaci a
nikdy nezklamou. Tento rodinný je přesně tím případem. Jeho kouzlo spočívá v neuvěřitelné jednoduchosti a hrnečkový „propadlý koláč“ rychlosti přípravy… nepotřebujete žádnou váhu, stačí vám obyčejný hrnek. Výsledkem je nádherně vláčná a nadýchaná buchta, kterou doplňuje sametová tvarohová mřížka s kapkou voňavého rumu, sladké šťavnaté ovoce a jemně kyselkavá . marmeláda
Název „
propadlý koláč“ vznikl díky tvarohu, ovoci a marmeládě, které se během pečení mírně proboří do . Tím vytvoří na povrchu koláče krémová údolíčka a po upečení zajistí, že je litého těsta buchta úžasně vláčná v každém soustu a vydrží svěží i několik dní.
Můj tip zní: Tvarohovou náplň nanášejte pomocí cukrářského sáčku do úhledné mřížky přímo na nalité těsto a do jednotlivých ok mřížky pak střídavě vkládejte nakrájené kompotované broskve a lžičku rybízové nebo švestkové marmelády pro dokonalý vizuální i chuťový efekt. Recept na rodinný „propadlý koláč“ s tvarohovou mřížkou
Celkový čas přípravy pokrmu: 45 minut až 50 minut Ingredience potřebné k přípravě
Hrnečkové těsto: 3 celá vejce 1 hrnek cukru 1 hrnek oleje 1/2 hrnku vody 1 vanilkový cukr 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 1 lžíce tuku a 2 lžíce mouky (na vymazání a vysypání plechu)
Tvarohová mřížka a dokončení: 1 ks měkkého tvarohu (z vaničky, 250 g) 2 lžíce cukru (dle chuti) 1 vanilkový cukr 1 žloutek 1 kapka rumu 1 plechovka kompotovaných broskví (nakrájených na kousky) 4 lžíce rybízové nebo švestkové marmelády Postup při přípravě hrníčkového koláče s ovocem a tvarohem
1. Do větší mísy vyklepněte celá
vejce, přisypte cukr, vanilkový cukr, přilijte olej, vodu, přidejte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a vše důkladně smíchejte dohromady v hladké tekuté těsto. Foto: Cooky.cz, těsto vylité
2. Hluboký pečicí plech důkladně vymažte tukem, vysypte moukou a připravené těsto na něj rovnoměrně vylijte.
3. V menší misce smíchejte
měkký tvaroh z vaničky s cukrem, vanilkovým cukrem, žloutkem a kapkou rumu do hladkého krémového krému. Foto: Cooky.cz, mřížka hotová
4. Tvarohovou směs přendejte do zdobicího nebo mikrotenového sáčku s odstřiženým rohem a na těsto nastříkejte pravidelnou mřížku (případně tvaroh nanášejte lžičkou).
5. Do vzniklých ok v tvarohové mřížce střídavě pokládejte nakrájené kompotované
broskve a kopečky rybízové nebo švestkové marmelády. Foto: Cooky.cz, ozdobit je nutnost
6. Plech vložte do trouby vyhřáté na 170 stupňů a pečte přibližně
30 minut až 35 minut.
7. Propečenost koláče zkontrolujte dřevěnou špejlí – pokud po zapíchnutí do těstové části vyjde suchá, koláč je hotový.
Foto: Cooky.cz, ovoce na závěr
8. Po upečení nechte koláč na plechu zcela vychladnout, nakrájejte na jednotlivé kostky a podávejte k kávě nebo čaji.
Tipy redakce: Při měření ingrediencí používejte stále stejný hrnek o objemu 250 ml, aby byl zachován správný poměr surovin. Kompotované broskve před pokladením na těsto nechte na sítku dobře okapat, aby zbytečně nezředily těsto kolem tvarohu. Pikantní rybízová nebo domácí švestková marmeláda vytvoří skvělou chuťovou protiváhu k sladkému tvarohu a jemnému těstu. Pokud chcete těsto ještě více provzdušnit, můžete nejprve vyšlehat celá vejce s cukrem do světlé pěny a až poté přimíchat tekutiny a sypké suroviny. Po vychladnutí můžete koláč před podáváním ještě lehouce poprášit moučkovým cukrem.
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