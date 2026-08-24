Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Honor představuje model Play20A se dvěma displeji

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nečekaný zástupce vychází z dílny čínské společnosti Honor, která do portfolia zařazuje přírůstek nesoucí název Play20A. Mobilní novinka se dočkala velmi zajímavého mixu. Ten začíná...
Honor představuje model Play20A se dvěma displeji

Honor představuje model Play20A se dvěma displeji

Zdroj: Honor Play20A | Zdroj: Honor
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Evropský trh se smartphony zaznamenal poklesl o 10 %. Apple a Samsung už ovládají dvě třetiny trhu
Evropský trh se smartphony zaznamenal poklesl o 10 %. Apple a Samsung už ovládají dvě třetiny trhu
WhatsApp chystá několik novinek. Upravíte si reakce, AI rozšíří fotky a média poznáte bez otevření chatu
WhatsApp chystá několik novinek. Upravíte si reakce, AI rozšíří fotky a média poznáte bez otevření chatu

WhatsApp v posledních verzích testuje a zavádí několik změn pro Android i iPhone. Týkají se reakcí,...

Čipová ofenzíva Xiaomi: Xring O3 míří do vlajkových lodí s důrazem na AI
Čipová ofenzíva Xiaomi: Xring O3 míří do vlajkových lodí s důrazem na AI

Xiaomi se snaží v mnoha oblastech, a dokonce znovu zkouší prorazit i u mobilních procesorů. Zdařilou...

Xiaomi Smart Band 11 Active: Nenápadná novinka s nízkou cenovkou
Xiaomi Smart Band 11 Active: Nenápadná novinka s nízkou cenovkou

V březnu tohoto roku došlo na uvedení Xiaomi Smart Band 10 Pro, takže jsme očekávali, že by dalším modelem...

Google tiše nasazuje aplikaci Android Pulse
Google tiše nasazuje aplikaci Android Pulse

Google zvládá přidávat novinky do všech mobilů skrze aktualizace z Obchodu Play, případně jako součást...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.