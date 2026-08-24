Honor představuje model Play20A se dvěma displejiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Honor představuje model Play20A se dvěma displeji
WhatsApp v posledních verzích testuje a zavádí několik změn pro Android i iPhone. Týkají se reakcí,...
Xiaomi se snaží v mnoha oblastech, a dokonce znovu zkouší prorazit i u mobilních procesorů. Zdařilou...
V březnu tohoto roku došlo na uvedení Xiaomi Smart Band 10 Pro, takže jsme očekávali, že by dalším modelem...
Google zvládá přidávat novinky do všech mobilů skrze aktualizace z Obchodu Play, případně jako součást...
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