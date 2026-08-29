Český turista zahynul v Tatrách. Z oblíbené horské trasy spadl směrem k plesu

K neštěstí došlo ve čtvrtek dopoledne v oblasti Granatů v polské části Vysokých Tater. Český turista se pohyboval poblíž žlutě značené trasy vedoucí na Skrajny Granat, odkud spadl směrem k Czarnemu Stawu Gąsienicowemu. Podle polských záchranářů přišlo oznámení na centrálu Tatrzańského Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego v 11:09 od dalších lidí, kteří se v té době nacházeli v horách. Svědci měli upozornit na člověka, kterého viděli padat v prostoru pod Skrajnym Granatem. Vzhledem k charakteru terénu a závažnosti situace byl okamžitě vyslán záchranářský vrtulník.
Posádce se podařilo muže lokalizovat v jednom ze žlabů klesajících z oblasti Pańszczycké Przełączky Wyżniej. Tři členové horské služby se k němu dostali pomocí palubního navijáku vrtulníku. Pomoci už mu ale nedokázali. Zranění způsobená pádem byla natolik vážná, že záchranáři mohli pouze konstatovat smrt. Tělo následně přepravili vrtulníkem na přistávací plochu v Zakopaném.
Muž měl být v horách s kolegou
Polská média následně uvedla, že obětí byl občan České republiky, který se měl po horách pohybovat společně s kolegou. Podle informací zveřejněných krátce po tragédii mohl během pádu překonat výškový rozdíl přibližně sto metrů. Co přesně nehodě předcházelo, zatím není definitivně potvrzeno. Zástupce horské služby upozornil, že jednou z možností mohlo být obyčejné uklouznutí nebo zakopnutí ve velmi strmém terénu.
Právě konec léta přitom může být na některých horských úsecích zrádný. Tráva bývá především ráno kvůli rose mokrá a kluzká a na prudkém svahu může mít i zdánlivě malé zaváhání velmi vážné následky. Záchranáři nicméně konkrétní příčinu českého turistova pádu neurčili a uvedené okolnosti popisovali pouze jako jednu z možných variant. Oblast Granatů navíc patří k místům, kde se turisté pohybují ve výrazně exponovaném vysokohorském terénu.
Před koncem prázdnin mají záchranáři stále mnoho práce
Smrt českého turisty byla nejvážnější událostí jednoho z mimořádně vytížených týdnů polských horských záchranářů. TOPR ve svém přehledu zásahů za období od 21. do 27. srpna upozornil, že návštěvnost Tater zůstává i v posledních dnech prázdnin velmi vysoká. Záchranáři během několika dnů vyráželi k turistům s poraněními nohou, ramen nebo kolen, řešili případy vyčerpání, dehydratace, bezvědomí i zdravotních obtíží.
V jednom z případů potřeboval pomoc třináctiletý chlapec, který dostal křečový záchvat. Jindy museli záchranáři během noci transportovat vyčerpaného a dehydrovaného turistu na nosítkách. Pomoc potřebovali rovněž lidé, kteří se po setmění ocitli v horách bez světla, nebo turisté, kteří se dostali do exponovaného terénu a nebyli schopni pokračovat vlastními silami. Některé zásahy si vyžádaly nasazení vrtulníku a použití lanových technik.
Horská služba proto před koncem hlavní letní sezony připomíná, že vysoká návštěvnost Tater neklesá a podmínky ve vysokých horách se mohou rychle měnit. Tragédie českého turisty zároveň ukazuje, že ani značená trasa sama o sobě neznamená bezpečný terén. Především na prudkých a exponovaných úsecích mohou rozhodovat zkušenosti, vhodná obuv, aktuální stav povrchu i jedno jediné uklouznutí.
Zdroje: topr.pl, radioalex.com.pl, rmf24.pl