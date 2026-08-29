Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky

Obsah článku
Představte si situaci: stojíte v obchodě s košíkem plným věcí, z nichž polovinu jste původně kupovat vůbec nechtěli. Jak se to stalo? Odpověď může být překvapivě prostá – záleží na tom, čím jste platili.
Behaviorální ekonomové Drazen Prelec a George Loewenstein v roce 1998 definovali klíčový pojem: bolest z placení. Jde o nepříjemný pocit, který prožíváme ve chvíli, kdy se loučíme se svými penězi. A právě intenzita této bolesti rozhoduje o tom, jak zodpovědně nakupujeme.
Problém nastává tehdy, když tuto bolest přestaneme vnímat. Přiložení karty nebo telefonu k terminálu je natolik rychlé a abstraktní, že náš mozek vlastně nezaregistruje reálnou ztrátu. Žádné počítání bankovek, žádný fyzický kontakt s majetkem, žádná viditelná změna v peněžence. Transakce proběhne dřív, než si stačíme uvědomit její dopad.
Výsledek? Studie z oblasti spotřebitelské psychologie ukazují něco znepokojivého: lidé platící kartou utratí v průměru o 15 až 20 procent více než ti, kteří používají hotovost. Utracené peníze se mění na pouhá čísla v aplikaci, jejichž skutečný význam pochopíme až s odstupem – často teprve při pohledu na měsíční výpis.
Papírové peníze jako finanční brzda
Co se vlastně děje v hlavě člověka, který vytahuje z peněženky bankovku? Fyzický akt předání peněz vytváří okamžitou zpětnou vazbu. Vidíte, jak se vaše peněženka ztenčuje, cítíte hmotnost mincí, musíte spočítat správnou částku. Všechny tyto drobné kroky fungují jako přirozený varovný systém.
Tento mechanismus má ještě jeden rozměr: hotovost v peněžence představuje viditelný limit. Když máte na týden připravených dva tisíce korun v bankovkách a po třech dnech zjistíte, že zbývá jen pětistovka, okamžitě víte, že tempo utrácení je příliš rychlé. U čísla na displeji telefonu tento intuitivní signál chybí.
Zajímavé je, že tento psychologický efekt funguje bez ohledu na věk nebo vzdělání. Dokonce i finanční odborníci přiznávají, že při používání hotovosti nakupují uvážlivěji – ne proto, že by nerozuměli svým financím, ale protože fyzické peníze aktivují jiné oblasti mozku než digitální platby.
Kdy hotovost vyhrává nad technologií
Bezkontaktní platby sice ovládly většinu obchodů, přesto mají papírové peníze vlastnosti, které žádná aplikace nedokáže nahradit. Především jde o naprostou nezávislost na technické infrastruktuře.
Bankovky fungují vždy – při výpadku elektřiny, při přerušení internetového připojení, během technických problémů bankovních systémů. V krizových situacích, které jsme v posledních letech zažili opakovaně, se právě hotovost ukázala jako nejspolehlivější platební prostředek.
Druhým zásadním faktorem je soukromí. Každá kartová transakce zanechává digitální stopu, kterou sbírají banky, marketingové společnosti i státní instituce. Fyzická platba naproti tomu zůstává zcela anonymní – nikdo nesleduje, co jste si koupili, kde a v kolik hodin.
Německo, tradičně považované za baštu hotovostních plateb, prošlo v roce 2025 historickým milníkem. Podle Deutsche Bundesbank poprvé bezhotovostní platby převážily a dosáhly 55 procent všech transakcí. Přesto hotovost zůstává téměř stoprocentně akceptována a velmi oblíbená – jen už nemá většinový podíl jako dříve.
Pro obchodníky představuje hotovost také výhodu v podobě absence transakčních poplatků kartovým společnostem. Na druhou stranu s sebou nese vlastní náklady: pojištění, bezpečné skladování, čas strávený počítáním tržby a poplatky za vklad fyzických peněz do banky. Úplně zadarmo tedy není ani jeden způsob placení.
Jak najít rovnováhu mezi pohodlím a kontrolou
Řešení nespočívá v radikálním odmítnutí moderních technologií ani v návratu do éry výhradně papírových peněz. Klíčem je strategické rozdělení platebních metod podle typu výdajů.
Pro pravidelné fixní platby – nájem, energie, pojištění, internet – jsou digitální převody ideální volbou. Poskytují přehlednou evidenci, šetří čas a eliminují riziko zapomenutí. Tady technologie skutečně zjednodušuje život bez negativních vedlejších efektů.
Úplně jinak to ale funguje u proměnlivých výdajů na jídlo, zábavu, drobné nákupy nebo spontánní radosti. Právě zde se vyplatí zavést týdenní hotovostní limit. Na začátku týdne si vyberete předem stanovenou částku – třeba tisíc korun – a tu používáte na všechny běžné výdaje.
Princip je jednoduchý, ale účinný: jakmile bankovky dojdou, okamžitě víte, že jste dosáhli stropu. Nemusíte kontrolovat aplikaci, sčítat položky ani analyzovat grafy. Prázdná peněženka je nejjasnější signál, že je čas zpomalit. A právě tato viditelná hranice chrání před impulzivními nákupy, které při platbě kartou provedete, aniž byste si je vůbec uvědomili.
Výsledkem není omezení svobody, ale naopak větší finanční svoboda. Kombinace obou metod vám umožní využít pohodlí moderních technologií, aniž byste ztratili kontrolu nad tím, kam vaše peníze skutečně mizí. A to je přesně ten rozdíl mezi hospodařením, které funguje, a hospodařením, které jen vypadá, že funguje – dokud nepřijde konec měsíce.
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, theguardian.com, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová