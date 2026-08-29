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Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky

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Každý den u pokladny děláme zdánlivě banální rozhodnutí – zaplatit kartou, nebo vytáhnout bankovky. Jenže tento okamžik má dalekosáhlé důsledky pro naši peněženku. Vědci zjistili, že způsob placení mění chování mozku a ovlivňuje, kolik peněz skutečně utratíme.
Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky

Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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