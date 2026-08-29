Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté

Páteční večer na jednom z nejvytíženějších dovolenkových letišť v Evropě neprobíhal podle běžného scénáře. Místo postupného odbavování spojů se na informačních tabulích u řady letů objevovala zpoždění a plánované časy odletů se opakovaně měnily. Problémy se dotkly desítek spojů a v terminálu postupně přibývali lidé, kteří měli být už dávno na cestě domů.
Situace byla natolik výrazná, že letiště Palma de Mallorca patřilo v pátek večer podle údajů sledování leteckého provozu k letištím s největším počtem aktuálních komplikací. Pro cestující to v praxi znamenalo především nejistotu. Mnozí opakovaně kontrolovali odletové tabule a čekali na další informace o tom, kdy se jejich let skutečně dostane do vzduchu.
Jedním z postižených spojů byl také let mířící do rakouského Klagenfurtu. Původně měl podle zveřejněných informací přistát ve 21.45 hodin. Aktuální předpoklad se ale posunul až na 00.45 hodin, tedy přibližně o tři hodiny. Ani tento čas přitom v průběhu večera nemusel být definitivní.
Ryanair nabízel cestujícím poukaz za čtyři eura
Pozornost vzbudila také reakce společnosti Ryanair. Některým cestujícím čekajícím na opožděný spoj nabídla poukaz v hodnotě čtyř eur. Dopravce zároveň informoval o důvodech komplikací, mezi které zařadil omezenou kapacitu personálu řízení letového provozu a bouřky, které zasáhly některé části Evropy.
Právě počasí nebo komplikace spojené s řízením letového provozu mohou být důležité také při případném řešení nároku cestujících na finanční kompenzaci. U letu s výrazným zpožděním může za určitých podmínek vzniknout právo na náhradu, mimořádné okolnosti však mohou situaci změnit. Mezi ně mohou patřit například závažné meteorologické podmínky nebo problémy, které letecká společnost sama nemůže ovlivnit.
Dlouhé zpoždění bylo na letišti vidět prakticky všude. Odletová hala se zaplnila čekajícími turisty a nápor pocítily také restaurace a další provozovny v terminálu. Před některými podniky se vytvářely dlouhé fronty, protože lidé hledali způsob, jak několikahodinové čekání alespoň trochu zpříjemnit.
Část cestujících se snažila situaci brát s nadhledem. Skupina pěti mužů z Mnichova, která na letišti čekala už několik hodin, si například sedla na zem a začala hrát karty. Pro mnoho dalších turistů ale znamenaly problémy především nepříjemný závěr dovolené a několik hodin navíc strávených v přeplněném terminálu.
Palma de Mallorca přitom během hlavní letní sezony odbavuje obrovské množství turistů, a větší narušení letového provozu se proto rychle projeví napříč celým terminálem. Páteční večer byl ukázkou toho, jak rychle mohou kombinace omezení v leteckém provozu a nepříznivého počasí ovlivnit desetitisíce dovolenkových plánů.
Zdroje: krone.at