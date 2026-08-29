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Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté

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Konec dovolené se v pátek večer pro tisíce turistů na Mallorce změnil v dlouhé čekání. Letiště v Palmě zasáhly rozsáhlé provozní komplikace, kvůli kterým desítky spojů nabíraly zpoždění a plánované časy odletů se opakovaně posouvaly. Čekající cestující zaplnili odletové prostory i letištní restaurace.
Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté

Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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