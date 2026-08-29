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Zkřížené meče, korunka, písmeno S. Tohle na spodku porcelánu znamená, že máte doma malý poklad

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Chcete-li skutečně využít potenciální bohatství z babiččina nádobí, ponořte se do světa sběratelství porcelánu. Stojí to za to.
Nádobí po babičce z vás v roce 2024 může udělat boháče. Jestli má ze spodu tenhle znak, prodáte ho za pořádnou sumu

Nádobí po babičce z vás v roce 2024 může udělat boháče. Jestli má ze spodu tenhle znak, prodáte ho za pořádnou sumu

Zdroj: Globetrotter19 / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

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