Zkřížené meče, korunka, písmeno S. Tohle na spodku porcelánu znamená, že máte doma malý poklad

Porcelán, jehož bohatá historie sahá až do starověké Číny, byl vždy oblíbenou starožitností. Vznikl už v 7. století před naším letopočtem, i když
tenkrát neměl ještě takovou podobu, jakou známe dnes – k té se dostal až díky postupnému zdokonalování použitých technik. V Evropě si však získal značnou oblibu až v 17. a 18. století. Identifikace hodnotných značek
Každý porcelánový předmět, ať už se jedná o hrnek, talíř nebo vázu, má obvykle na svém podkladu značky, které prozrazují jeho typ, původ a stáří. Obvykle jde o kruhové razítko obsahující iniciály výrobce nebo místa výroby.
Tyto značky jsou vytištěny v různých barvách specifických pro každou porcelánku (nejčastěji narazíme na černou, červenou, modrou nebo zelenou). Znalost těchto značek může být prvním krokem k identifikaci toho, zda držíte v ruce pouhý dekorativní kus, nebo cenný sběratelský předmět. Zdroj fotografie: Dobroš / Creative Commons / CC-BY-SA Ať už vás zaujme umělecké zpracování starého porcelánu nebo vás motivuje potenciální finanční zisk, rozhodně se vyplatí s ním seznámit blíže. Objevování pravého porcelánu
Vzácnost a hodnotu porcelánu lze často určit podle jeho puncovní značky. Například proslulý
hornoslavkovský porcelán, vyráběný od roku 1830, se pyšní symbolem „S“. U kusů po roce 1870 se vedle písmene „S“ uvádí také slovo „Schlaggenwald“. Od roku 1867 se značka změnila na „Haas & Czjzek in Schlaggenwald“, jak uvádí web Annette-Ahrens.
Pro porcelán z Horního Slavkova a Chodova je zase typická značka se stromky a na slavném míšeňském porcelánu najdeme zkřížené meče. A
nesmíme zapomenout ani na legendární předměty z březovské porcelánky, které bývají označeny zkříženými hornickými kladívky a korunkou, doplněnou slovem „Pirken-hammer“. Zdroj fotografie: Dwight Burdette / Creative Commons / CC-BY-SA Každý porcelánový předmět, ať už se jedná o hrnek, talíř nebo vázu, má obvykle na svém podkladu značky, které prozrazují jeho typ, původ a stáří. Když máte doma vzácný kousek
Jakmile doma identifikujete kus cenného porcelánu, zvažte možnosti prodeje. Skvělým začátkem mohou být online aukční platformy, jako je
Aukro, specializované stránky se starožitnostmi nebo místní starožitníci. Předmět si můžete nechat ocenit i zdarma – a poté se jednoduše rozhodnete, co s ním dál. A podobně lze vydělat i na nádobí z broušeného skla, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková