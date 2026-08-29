Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Hromadná nehoda cyklistů na Pardubicku. Všichni přítomní měli v krvi alkohol

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sedm cyklistů, čtyři zranění a alkohol v krvi. Srážka dvou skupin na stezce u Živanic skončila třemi převezenými do nemocnice. Policisté žádají svědky o…
Nehoda cyklistů

Nehoda cyklistů

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Kriminalisté na Plzeňsku zadrželi muže podezřelého z pokusu znásilnění a loupeže
Kriminalisté na Plzeňsku zadrželi muže podezřelého z pokusu znásilnění a loupeže
Majitel motocyklu zaparkoval svůj stroj v areálu firmy. Skútr zmizel a našel se u policejní školy
Majitel motocyklu zaparkoval svůj stroj v areálu firmy. Skútr zmizel a našel se u policejní školy

Majitel Yamahy si v pondělí ráno všiml, že stroj zaparkovaný ve zlínské firmě zmizel. Kriminalisté ho našli...

Zloděj na Lounsku vykradl garáž dvakrát za sebou. Teď sedí ve vazbě
Zloděj na Lounsku vykradl garáž dvakrát za sebou. Teď sedí ve vazbě

Kriminalisté z Loun obvinili jednačtyřicetiletého muže z Mostecka z opakovaného vloupání do garáže v...

Policejní pyrotechnici mají sedm nových speciálních vozidel
Policejní pyrotechnici mají sedm nových speciálních vozidel

Pyrotechnická služba Policie ČR rozšířila vozový park o sedm speciálně upravených terénních vozidel Toyota...

Nejstarší motorka jezdila na páru, před 141 lety pak vyjela do ulic první benzinová
Nejstarší motorka jezdila na páru, před 141 lety pak vyjela do ulic první benzinová

Za prakticky 150 let vývoje doznaly motocykly opravdu razantního pokroku a změny ve srovnání s těmi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.