Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí

Lucie Borhyová patří k televizním osobnostem, jejichž vzhled se během let mění spíše pozvolna.
Dlouhé světlé vlasy jsou už desítky let jedním z jejích poznávacích znamení, a proto dokáže zaujmout i poměrně nenápadná změna účesu. Tentokrát ale nezůstalo jen u drobného zastřižení. Po letních týdnech strávených mimo jiné u moře se osmačtyřicetiletá moderátorka svěřila do rukou svého kadeřníka a délka vlasů šla výrazně nahoru. Barvu naopak měnit nechtěla a zůstala u své charakteristické velmi světlé blond. Sama proměnu spojila právě s koncem léta, kdy vlasům dávají zabrat slunce, mořská voda i časté koupání.
Výsledek je na první pohled svěžejší a odlehčenější. Vlasy už nesahají tak hluboko pod ramena jako dříve a nový střih více rámuje obličej.
Borhyová přitom neudělala radikální krok, který by úplně změnil její image. Spíše upravila to, co k ní dlouhodobě patří. Právě proto nový vzhled nepůsobí jako krátkodobý experiment, ale jako přirozená změna po létě. Fanoušci nový vzhled přijali velmi dobře
Na reakce sledujících nemusela moderátorka dlouho čekat. Pod zveřejněnou proměnou se začaly objevovat pochvalné komentáře a velká část fanoušků se shodovala, že jí kratší délka sluší. Někteří ocenili především to, že Lucie zachovala blond barvu a nezměnila se k nepoznání.
Nový sestřih tak působí moderněji, ale stále je v něm jasně rozpoznatelný styl, se kterým si ji diváci spojují.
Ostatně s výraznými proměnami už moderátorka své publikum letos jednou pořádně potrápila. Na jaře se totiž ukázala s tmavým mikádem a ofinou. Tehdy ale nešlo o skutečné rozhodnutí vzdát se blond vlasů. Celá změna byla součástí aprílového žertu, na který část sledujících skutečně naletěla. Zajímavé bylo, že i tehdy se našlo mnoho lidí, kteří tvrdili, že jí radikálně odlišná vizáž překvapivě sedí.
Aktuální zkrácení je na rozdíl od dubnového experimentu skutečné.
Známá tvář Novy změnila svůj typický vzhled: Lucie Borhyová ukázala výrazně kratší vlasy.
Instagram Lucie Borhyové
Nový účes už viděli také televizní diváci
Lucie Borhyová navíc změnu neschovávala pouze na sociálních sítích. S kratšími vlasy se objevila také při moderování hlavní zpravodajské relace po boku dlouholetého kolegy Reye Korantenga. Ještě v pátek 28. srpna spolu dvojice uváděla Televizní noviny, takže si nového střihu mohli všimnout i diváci, kteří dění na jejích sociálních sítích nesledují.
Borhyová je s hlavní zpravodajskou relací Novy spojena už od roku 1999 a za více než čtvrt století se její vzhled stal pro diváky velmi dobře známý. Na televizi přitom nastoupila už v roce 1997 a postupně se vypracovala mezi nejvýraznější osobnosti českého televizního zpravodajství. I proto u ní dokáže vzbudit pozornost změna, kterou by u jiné známé tváře veřejnost možná ani tolik neřešila.
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