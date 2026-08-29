Ráno je s úsměvem doprovodili do tříd, domů se už nevrátili: Ze slov zdrcených rodičů naskakuje husí kůže

Když děti ráno spěchají do školy, rodiče je obvykle vyprovázejí s jistotou, že se odpoledne opět setkají doma. Jen málokdo si připouští, že obyčejný školní den může skončit katastrofou, která navždy poznamená celé město.
Přesně to se stalo na začátku června 2001 v japonské Ósace. Muž ozbrojený kuchyňským nožem vstoupil do areálu základní školy, procházel z třídy do třídy a útočil na děti i učitele. Během několika minut připravil o život osm žáků ve věku od šesti do osmi let a dalších třináct dětí spolu se dvěma učiteli utrpělo vážná zranění.
Země, která si po desetiletí budovala pověst jedné z nejbezpečnějších na světě, zůstala v šoku. Jak připomíná magazín
, šlo o Time jeden z nejhorších masových útoků v poválečném Japonsku a zároveň o událost, která odstartovala bolestivou diskusi o bezpečnosti škol i o péči pro lidi s vážnými duševními poruchami. Ráno, které se proměnilo v noční můru
Útočníkem byl Mamoru Takuma, který podle vyšetřování klidně prošel otevřenou školní bránou a bez varování začal bodat děti v jednotlivých třídách.
připomíná, že mezi oběťmi bylo sedm dívek a jeden chlapec. Soud později rozhodl, že navzdory dlouhé historii psychiatrické léčby nese za své činy plnou trestní odpovědnost. Během procesu se navíc choval chladnokrevně a podle britské stanice prohlásil, že kdyby místo základní školy zaútočil na mateřskou školu, dokázal by zabít ještě více dětí. BBC
Právě tato věta se stala jedním ze symbolů celé tragédie.
Slova rodičů, na která se nezapomíná
Nejtěžší chvíle však neprožívali vyšetřovatelé ani soudci. Byli to rodiče, kteří museli předstoupit před soud a mluvit o dětech, které se už nikdy nevrátily domů.
popisuje mimořádně emotivní výpovědi pozůstalých. Otec sedmileté Kany Cukamoto prohlásil, že si přeje, aby pachatel The Japan Times „za svůj čin zaplatil vlastním životem“, a označil jeho existenci za „společenské zlo“. Matka dívky dodala: „Když si představím, čím si Kana musela projít, nedokážu mu odpustit.“
Následně otec oběti pronesl již jen několik slov, která přesně vystihovala atmosféru v soudní síni:
„Nemám pro něj jiná slova než, Zemři.“
Jejich výpovědi nebyly jen voláním po nejvyšším trestu. Byly obrazem rodičů, kterým jediný člověk vzal budoucnost jejich dětí.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pět chlapců zmizelo za bílého dne při hledání žab: To, co následovalo, dodnes nahání husí kůži
https://youtu.be/iiPW6YjlgNg?si=AjCUfcx4LHVxgU1n
Celá země s nimi truchlila
Několik dní po útoku se před školou začaly hromadit květiny, plyšové hračky, dopisy a dětské kresby.
popsala, že před vstupní bránou se neustále zastavovali lidé, kteří obětem přinášeli drobné dárky a tiše se modlili. Jedna z návštěvnic řekla televizi: CNN „Jsem v šoku. Je to prostě příliš smutné.“
Nejsilnější okamžiky však přišly během pohřbů.
citovala otce sedmileté Mayuko Isakové, který přečetl školní sloh své dcery. Dívka v něm napsala: CNN „Nejvíc se těším, že o letních prázdninách pojedu s rodinou do Universal Studios. Moje rodina je pro mě to nejdůležitější na světě.“
Jen několik dní po napsání těchto slov seděli její rodiče u malé rakve.
Ředitel školy Jošio Jamane se během tiskové konference rozplakal. Přiznal, že vůbec neví, zda se děti někdy budou ve svých třídách cítit bezpečně.
Škola následně oznámila zavedení bezpečnostní služby, což bylo dosud v japonských školách téměř nevídané. Rozsudek, který společnost očekávala
Proces s Mamoru Takumem sledovalo celé Japonsko. Podle se před budovou soudu shromáždily tisíce lidí, ačkoli se do soudní síně vešlo jen několik desítek návštěvníků. BBC
Obhajoba se snažila poukázat na jeho psychiatrickou minulost - schizofrenii. Státní zastupitelství však tvrdilo, že byl schopen rozpoznat důsledky svého jednání. Soud nakonec dal za pravdu obžalobě a odsoudil ho k trestu smrti.
uvádí, že když soudce vynesl rozsudek, Takuma se ještě pokusil promluvit, přičemž měl údajně začít slovy: BBC „Stejně dostanu trest smrti, tak mě nechte říct, co chci.“ Strážci ho však z jednací síně odvedli dříve, než stačil svou řeč dokončit. Tragédie, která změnila pravidla
Masakr nezůstal jen bolestnou vzpomínkou. Přinesl také konkrétní změny.
Školy po celé zemi začaly zpřísňovat vstupní režim, přibývaly bezpečnostní služby, kamery i kontrolované vstupy. Vláda zároveň zahájila diskusi o tom, jak přistupovat k lidem s vážnými duševními poruchami, kteří představují riziko pro své okolí.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Po vraždě rodiny zůstal v domě ještě celé hodiny. Případ, který děsí i po letech, stále nemá řešení
https://www.tiktok.com/@truecrimetsar/video/7251555233438911786?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7469768017258808854
Jak upozorňuje
, japonské školy byly do té doby vnímány jako otevřené prostory, kam mohl vstoupit prakticky kdokoli bez větší kontroly. Po útoku se tento pohled navždy změnil. CNN Temná kapitola, která dodnes bolí
Samotný útok se později stal terčem další kontroverze.
informoval, že krátce po tragédii se na internetu objevila počítačová hra, jejímž cílem bylo „zabít co nejvíce dětí“. Po zásahu policie byla z portálu Yahoo Japan odstraněna, protože ji úřady označily za mimořádně urážlivou vůči rodinám obětí. The Guardian
Ani po více než dvou desetiletích však tento příběh nevyvolává pouze vzpomínky na brutální zločin. Připomíná také okamžik, kdy si země uvědomila, že pocit bezpečí může zmizet během několika minut. A že nejtěžší rány často nezůstávají jen na stěnách školy, ale v životech těch, kteří ráno doprovodili své děti do školy a večer se s nimi doma již nesetkali.
Zdroje: BBC, CNN, The Guardian, Time, The Japan Times