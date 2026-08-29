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Invaze vetřelců. Vznikat má víc filmů, Ridley Scott chce navázat na kontroverzního Covenanta

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Líhnou se stále noví… Lidstvo ve filmech (a už i v seriálu) nikdy nezkrotí vesmírné xenomorfy alias vetřelce a Hollywood je po delší krizi z počátku tisíciletí nikdy nepřestane „obsazovat“. Nejenže filmový Vetřelec: Romulus dopadl solidně a snad se pořád chystá sequel a seriálový Vetřelec: Země by rád kolonizoval naši planetu klidně pět sezón, ale sám původní režisér Ridley Scott zjevně se ságou neskončil. Při propagaci svého filmu Vzhlížet ke hvězdám pro Los Angeles Times prozradil, že se pracuje na přímém pokračování kontroverzního snímku Vetřelec: Covenant (Alien: Covenant) z roku 2017.
Invaze vetřelců. Vznikat má víc filmů, Ridley Scott chce navázat na kontroverzního Covenanta

Invaze vetřelců. Vznikat má víc filmů, Ridley Scott chce navázat na kontroverzního Covenanta

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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