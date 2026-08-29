Invaze vetřelců. Vznikat má víc filmů, Ridley Scott chce navázat na kontroverzního Covenanta

První Vetřelec zanedlouho oslaví 50. narozeniny a momentálně se dá očekávat, že společnost 20th Century Studios u té příležitosti zveřejní minimálně jeden nový přírůstek do nejlepší creature feature série. Její životnost zdánlivě vyprchala koncem 90. let po premiéře divokého Vzkříšení, ale sám Ridley Scott se ujal kormidla roku 2012 s Prometheem, který mapoval samotný prvopočátek xenomorfů, tedy nejvražednějšího organismu ve vesmíru ovládaném lidskou společností Weyland-Yutani.
Bestie s vysouvací čelistí, která se líhne z lidských těl inkubovaných parazitickými facehuggery, se definitivně zrodila v následném Covenantovi, jemuž Scott dopřál snad nejpesimističtější závěr své bohaté filmové kariéry. Tvůrce Blade Runnera nechal androida Davida v podání Michaela Fassbendera ovládnout kolonizační spící loď a umístit na ni embrya facehuggerů, což si přirozeně říkalo o pokračování. Jenže odvážný film narazil na kritický i divácký odpor a Scott se vrhl na řadu jiných projektů. Není to tak dlouho, co prohlásil, že s Vetřelcem už odvedl své, a v jiném rozhovoru dokonce kydal špínu na oba své prequely z minulé dekády.
Bývalí Foxové je nicméně s úspěchem zamázli jakýmsi spin-offem hlavní ságy v podobě Romula, který byl v režii Fedeho Alvareze pro Vetřelce asi tímtéž, co Rogue One pro Star Wars. Příběh vsazený mezi jedničku a Cameronovu dvojku s novými (i starými) postavami komerčně přesvědčil a dlouho se řeší jeho pokračování, s nímž se však Alvarez rozloučil. Byť jsou to jen spekulace, důvodem může být právě spor s produkujícím Scottem. Mocný, brzy devadesátiletý filmař prý vetoval Alvarezovy plány zahrnout do Romula 2 také Davida. Zdá se, že Scott si hodlá Fassbenderův návrat pošéfovat sám a v čerstvém rozhovoru překvapivě prozradil, že přímý sequel ke Covenantovi vzniká a David si v něm vytvoří „zbrusu nový svět“. Režisér je podle všeho fascinovaný reálnou situací kolem umělé inteligence, která se nám může vymknout z rukou. „A když se to stane, bude to jako časovaná nálož.“
Pokud Scott tento projekt vměstná někam mezi svou verzi Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem a vysněný životopis Bee Gees, vetřelčí sága bude bezprecedentně vzkvétat – podobně jako Predátor, jemuž Dan Trachtenberg od roku 2022 věnoval hned tři povedené filmy. Nejenže vzniká sequel k videohře Alien: Isolation a Noah Hawley je ponořený do další série streamovací Země, ale Scottův Covenant 2 rovněž doplňuje několik diskutovaných celovečerních přírůstků.
Psalo se o tom, že vlastního Vetřelce chystá Brian Duffield, režisér blížícího se survivalu Velrybí pád, a aktuálně se přetřásá i samostatný projekt v režii Sébastiena Vanička, jenž rozšmelcoval několik lidských těl v nedávném Smrtelném zlu: V plamenech. Není přitom jasné, co se děje s druhým Romulem, který režiséra oficiálně pořád nemá. Zato plány existují a jsou zjevně tak nebojácné, že i sequel k nejkontroverznějšímu modernímu Vetřelci je najednou na stole.
Dopřáli byste si ho v kině? Považujete Covenanta za geniální, nebo spíš pitomé dílo?
Zdroje: Collider, Los Angeles Times, X