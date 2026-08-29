Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nenápadná věc z babiččiny kuchyně má dnes vysokou hodnotu: Staré šlehače sběratelé hledají po celém Česku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šlehač s ruční kličkou po babičce může skrývat překvapivou hodnotu. U vzácných modelů se cena může vyšplhat až k 5 000 Kč.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Schekinov Alexey Victorovich / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Další články z Světkreativity
Od září začínají ceny v této oblíbené destinaci padat o desítky procent: Moře je tu přitom teplejší než v červnu
Od září začínají ceny v této oblíbené destinaci padat o desítky procent: Moře je tu přitom teplejší než v červnu
Dívku s Downovým syndromem odmítlo adoptovat 20 rodin. Po čase se našel muž, který se rozhodl konat
Dívku s Downovým syndromem odmítlo adoptovat 20 rodin. Po čase se našel muž, který se rozhodl konat

Dojemný příběh muže, který adoptoval a sám vychová holčičku s Downovým syndromem. Nadevše ji miluje. V...

Obrázkový test znalostí o českých ptácích: Podle fotografií poznají 10 z 10 jen opravdoví odborníci
Obrázkový test znalostí o českých ptácích: Podle fotografií poznají 10 z 10 jen opravdoví odborníci

Poznáte naše ptáky jen podle jejich vzhledu? Vyzkoušejte si, jak dobře se orientujete mezi druhy, které...

Po léčbě neplodnosti porodila paterčata: Zaskočilo ji, jak vypadají. Fotky mění lidem pohled na děti
Po léčbě neplodnosti porodila paterčata: Zaskočilo ji, jak vypadají. Fotky mění lidem pohled na děti

Tato žena si se svým mužem velice přála založit rodinu. Dlouhodobě se jim to však nedařilo, a proto už ani...

69letá žena se styděla i pouze podívat do zrcadla. Kadeřník její proměnu považuje za životní úspěch. Neuvěříte, že jde o stejnou osobu
69letá žena se styděla i pouze podívat do zrcadla. Kadeřník její proměnu považuje za životní úspěch. Neuvěříte, že jde o stejnou osobu

Makeover Guy opět změnil život další ženě. Linda se chtěla cítit svěží a spokojená při pohledu do zrcadla....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.