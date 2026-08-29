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Josef Kemr měl kromě herectví vášeň, o které dodnes téměř nikdo netuší: Svými poklady zaplnil celý pražský byt

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Josef Kemr proslul jako Bohouš z Chalupářů i děda Komárek, soukromě ale žil překvapivě tiše. Jeho velkou vášní byly starožitnosti, které sháněl v antikvariátech, starožitnictvích i po vesnicích během natáčení.
Fotografie Josefa Kemra

Fotografie Josefa Kemra

Zdroj: Foto: Národní divadlo / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Josef Kemr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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