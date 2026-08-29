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Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět

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6. díl série Zjevení Anglický spisovatel, novinář, básník, literární kritik a jeden z nejvlivnějších křesťanských myslitelů první poloviny 20. století G. K. Chesterton jednou napsal: „Ačkoli Jan ve svém vidění…
Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět

Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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