Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze

Silné bouřky zasáhly v pátek 28. srpna několik oblastí Rakouska a komplikace způsobily především v Salcbursku a Horním Rakousku. Jedna z nejvážnějších situací nastala na jezerech Fuschlsee, Wolfgangsee a Mondsee, která jsou v letních měsících vyhledávaným cílem turistů i milovníků vodních sportů. Právě tam prudké zhoršení počasí zastihlo řadu lidí ještě na hladině. Do akce postupně vyjížděli vodní záchranáři, hasiči, policisté i zdravotníci.
První větší poplach přišel od jezera Fuschlsee kolem půl čtvrté odpoledne. Záchranáři dostali informaci o pohřešovaném člověku na paddleboardu. Ještě během jejich cesty se ukázalo, že je v pořádku a pátrání nebylo nutné dál rozšiřovat. Tím ale problémy na jezeře neskončily. Hasiči následně vyrazili na vodu a pomohli dalším dvěma paddleboardistům, které zastihl silný vítr daleko od bezpečného břehu.
Na Wolfgangsee se hledal plavec i kitesurfař
Ještě více práce čekalo záchranné složky u Wolfgangsee. Silné poryvy větru tam dostaly do problémů dva další lidi na paddleboardech. Pomoc potřebovala také veslice v oblasti známé Falkensteinwand, kterou museli záchranáři odtáhnout.
Největší obavy ale vyvolala situace poblíž St. Wolfgangu. Na určitou dobu nebylo jasné, kde se nachází kitesurfař a také jeden plavec. Do pátrání se proto zapojila policie, hasiči, Červený kříž, vodní záchranáři a vzlétl rovněž záchranářský vrtulník. Napjatá situace naštěstí netrvala dlouho. Oba hledaní byli nalezeni a ukázalo se, že neutrpěli žádná zranění.
Komplikace hlásilo také nedaleké jezero Mondsee. Zde už nešlo pouze o jednotlivé sportovce. Záchranáři museli pomáhat také posádkám elektrických a plachetních lodí a dalším lidem na paddleboardech. Některá plavidla nebyla kvůli nepříznivým podmínkám schopna bezpečně pokračovat a musela být odtažena.
Varování před bouří už přitom bylo aktivní
Nebezpečnou situaci umocnila rychlost, s jakou se podmínky na vodě změnily. Bouřkové výstražné systémy v oblasti byly aktivní přibližně půl hodiny, přesto se na jezerech stále nacházelo množství lidí. Prudký vítr dokáže během několika okamžiků výrazně zvýšit vlny a především paddleboardisty nebo menší plavidla odnést daleko od místa, kam se snaží dostat.
Všechny zásahy na třech jezerech nakonec skončily bez tragických následků. Záchranáři dostali lidi do bezpečí a pohřešované osoby byly nalezeny nezraněné. Události ale znovu ukázaly, jak rychle se mohou podmínky na alpských jezerech při příchodu bouřky změnit.
Bouřky zasáhly i další části Rakouska
Problémy se během pátku netýkaly pouze Salzkammergutu. Studená fronta postupovala Rakouskem od západu a přinášela přívalové srážky, bouřky, kroupy a silné nárazy větru. V některých spolkových zemích platil nejvyšší červený stupeň výstrahy. Například v Tyrolsku meteorologové upozorňovali také na možnost poryvů větru dosahujících rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu.
Počasí zasáhlo rovněž do programu venkovních kulturních akcí. V Horním Rakousku muselo být kvůli nepříznivé předpovědi zrušeno plánované venkovní vystoupení zpěvačky Christiny Stürmer. Komplikace nastaly také na hudebním festivalu ve Welsu, kde byl program krátce po zahájení přerušen kvůli silnému dešti. Část koncertů se nakonec uskutečnila alespoň ve zkrácené podobě.
Páteční bouře tak zaměstnaly záchranné složky na vodě i na souši. Přestože tentokrát série nebezpečných situací skončila bez zranění, zásahy na jezerech ukázaly, že při rychlém příchodu silného větru může být návrat ke břehu během několika minut výrazně složitější.
Zdroje: krone.at, salzburg.orf.at, salzburg24.at