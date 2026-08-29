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Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze

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Poklidné páteční odpoledne se na několika oblíbených rakouských jezerech během krátké doby změnilo v sérii záchranných akcí. Prudký vítr zastihl na vodě paddleboardisty, veslaře, jachtaře i další sportovce. Někteří se nedokázali vlastními silami dostat zpět ke břehu a po několika lidech se dokonce rozběhlo pátrání.
Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze

Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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