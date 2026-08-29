Devět let hledala svou čivavu, až ji přestali brát vážně. Pak jí veterinář napsal e-mail, ze kterého plakala dlouhé minuty

Reklama
2 min
Devět let hledala svou čivavu, až ji přestali brát vážně. Pak jí veterinář napsal e-mail, ze kterého plakala dlouhé minutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Majitelce se nezbedný chlupáč ztratil, když nepozorovaně proklouznul ze zahrady a vydal se poznávat okolí. Po letech marného hledání všechno změnila jedna e-mailová zpráva.
Detail hlavy bílé čivavy
Zdroj: Depositphotos
Reklama
Otec nevěsty si odskočil na toaletu a přistihl tam vlastní ženu se švagrem. Svatba okamžitě skončila, dcera s ní od té doby nemluví
Nálepka „Dítě v autě“ může být pro únosce pozvánkou. Stačí jeden detail a zná jméno vašeho dítěte
Některé nálepky na auto zkrátka nepatří, a to z dobrých důvodů. Hlavně rodiče by měli být na pozoru.
Alena letěla s manželem na Maledivy slavit výročí. Po hodině v letadle se musela veřejně omlouvat desítkám cestujících
Alena se těšila na vysněnou dovolenou na Maledivách. Místo krásných chvil v exotické destinaci ale zažila...
Deset let uklízela za celou rodinu, pak si manžel bez varování pořídil psa. Její pomsta rozdělila internet na dva tábory
Čtenářka by ráda znala názor ostatních na to, zda bylo její rozhodnutí zbavit se manželova psa oprávněné....
Medvěd v čínské zoo stál jako člověk a lidé zuřili, že je to podvod. Zoo se musela bránit, denně přijde 20 tisíc zvědavců
Neobvyklá událost v čínské zoologické zahradě rozpoutala vlnu spekulací, zda namísto medvěda malajského...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:05
2 min
Pastelky, nůžky i dárkové předměty. Praha rozdá prvňákům 17 tisíc balíčků
Pražská Drbna
dnes, 07:00
1 min
Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět
Proboha!
dnes, 07:00
6 min
S kreditkou proti HIV. Český start-up chce prorazit s přesnými rychlotesty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:56
Devět let hledala svou čivavu, až ji přestali brát vážně. Pak jí veterinář napsal e-mail, ze kterého plakala dlouhé minuty
DámskýDeník.cz
dnes, 06:50
2 min
Reklama
Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí
Trendy Život
dnes, 06:50
2 min
Řepka po aféře vsadil na romantiku: S Kristelovou odjel do Itálie, kde si svou ženu náležitě opečovává
Trendy Život
dnes, 06:49
3 min
Voda po uvařených vejcích nabízí překvapivé možnosti dalšího využití. Vylitím do odpadu mizí cenný pomocník domácnosti
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:46
3 min
Josef Kemr měl kromě herectví vášeň, o které dodnes téměř nikdo netuší: Svými poklady zaplnil celý pražský byt
In-lifestyle.cz
dnes, 06:45
3 min
Nenápadná věc z babiččiny kuchyně má dnes vysokou hodnotu: Staré šlehače sběratelé hledají po celém Česku
Světkreativity
dnes, 06:43
2 min
Reklama
Vojta Kotek po měsících sundal klobouk a ukázal vlasy. Ženy píšou, že mu šediny sluší víc než jeho účes v dvaceti
VIPživot.cz
dnes, 06:38
2 min
Od září začínají ceny v této oblíbené destinaci padat o desítky procent: Moře je tu přitom teplejší než v červnu
Světkreativity
dnes, 06:36
2 min
Český turista zahynul v Tatrách. Z oblíbené horské trasy spadl směrem k plesu
Trendy svět
dnes, 06:35
2 min
Horský vůdce napadl turistu na Großglockneru. Od hluboké propasti je dělily centimetry
Trendy svět
dnes, 06:34
2 min
Dívku s Downovým syndromem odmítlo adoptovat 20 rodin. Po čase se našel muž, který se rozhodl konat
Světkreativity
dnes, 06:32
3 min
Reklama
„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:32
Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze
Trendy svět
dnes, 06:31
3 min
Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté
Trendy svět
dnes, 06:31
2 min
Princezna Kate ohromila fanoušky novou barvou vlasů: Důvod je však úplně jiný, než si veřejnost myslí
In-lifestyle.cz
dnes, 06:30
3 min
Ráno je s úsměvem doprovodili do tříd, domů se už nevrátili: Ze slov zdrcených rodičů naskakuje husí kůže
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
Reklama
KVÍZ: Na první pohled snadné, pak začnete pochybovat. Dáte český pravopis na plný počet?
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:30
Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Nepříjemný zánět dásní bude minulostí díky domácím léčivým metodám, které jsou po léta ověřené
Krasnezeny.eu
dnes, 06:28
3 min
Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý
Cooky.cz
dnes, 06:28
5 min
Stálo to 30 Kčs a viselo v každé spíži. Po revoluci to většina lidí vyhodila, dnes je z toho rarita
Extrafit.cz
dnes, 06:17
4 min
Reklama
Zkřížené meče, korunka, písmeno S. Tohle na spodku porcelánu znamená, že máte doma malý poklad
adbz.cz
dnes, 06:16
2 min
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:14
Bartůňková nedotáhla skvěle rozehrané semifinále, Nouza je ve finále deblu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:14
JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie
Kód Enigma
dnes, 06:13
13 min
Ze Sparty za maďarským titulem. Birmančević je krok od přichodu do Ferencvárose
SportWin
dnes, 06:10
2 min
Reklama
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:02
Postřelená žena z fotografie před rozhlasem se léčila rok, o muži vedle ní se nic neví
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
9 min
Pivo za 2,30 € a nocleh za 40 €. Nejlevnější evropské město na víkend drží ceny díky jednomu faktoru, který jinde v regionu zmizel
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
V lednici mi zkyslo mléko. Udělala jsem zásadní chybu, kterou dělá snad každý Čech
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Ibišek kvete od července do září, ale jen když ho hnojíte jednou konkrétní věcí z kuchyně. Většina zahrádkářů ji vylévá do dřezu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě
Securitytech
dnes, 06:00
4 min
Přichází nejrizikovější období na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?
Aktuálně.cz - Video
dnes, 06:00
Vydělávali miliony, pak přišli o všechno. Celebrity, které skončily v dluzích a exekucích
Žena.cz
dnes, 05:59
101 motokár a Verstappen úplně vzadu. Silverstone chystá šílenou závodní výzvu
SportWin
dnes, 05:58
1 min
Reklama
Reklama
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Pamatujete Hrubce z Poldy? Dnes žije „na hřbitově“ a důchod by mu prý nestačil ani na máslo
„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny
Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze
Český turista zahynul v Tatrách. Z oblíbené horské trasy spadl směrem k plesu
Reklama
Reklama