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Řepka po aféře vsadil na romantiku: S Kristelovou odjel do Itálie, kde si svou ženu náležitě opečovává

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Ještě před několika dny řešili nepříjemnou situaci, která se dostala na veřejnost kvůli fotografiím Tomáše Řepky s jinou ženou. Nyní bývalý fotbalový reprezentant a jeho manželka Kateřina Kristelová dávají jasně najevo, že jejich vztah pokračuje. Společně odjeli do Florencie a z Itálie sdílejí snímky, které působí jako definitivní tečka za nedávnou kauzou.
Aféra jejich vztah nerozdělila. Řepka s Kristelovou vyrazil do Itálie, kde si užívají romantiku.

Aféra jejich vztah nerozdělila. Řepka s Kristelovou vyrazil do Itálie, kde si užívají romantiku.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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