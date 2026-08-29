Řepka po aféře vsadil na romantiku: S Kristelovou odjel do Itálie, kde si svou ženu náležitě opečovává

Uplynulé dny nebyly pro Tomáše Řepku a Kateřinu Kristelovou zrovna klidné. Do médií se dostaly fotografie, na kterých byl někdejší fotbalový reprezentant zachycen při intimním kontaktu s jinou ženou. Snímky okamžitě vyvolaly otázky, co se děje v jeho manželství a zda vztah s Kristelovou vážnou krizi ustojí. Oba se k celé situaci následně vyjádřili a Řepka připustil vlastní podíl na tom, co se stalo. Kristelová zároveň dala najevo, že o okolnostech věděla ještě předtím, než se fotografie začaly veřejně šířit.
Nyní se zdá, že manželé nechtějí věnovat další energii veřejnému rozebírání svého soukromí. Společně odjeli do italské Florencie, odkud se pochlubili romanticky působícími záběry. Pro Řepku přitom nejde o náhodně zvolenou destinaci. Právě ve Fiorentině strávil významnou část své zahraniční fotbalové kariéry. Za klub pravidelně nastupoval na přelomu devadesátých let a nového tisíciletí a Florencie tak představuje místo, ke kterému má dlouhodobě silný vztah.
Kristelová dala jasně najevo, že manželství nekončí
Právě společné fotografie z Itálie jsou zatím asi nejvýraznější odpovědí na spekulace, které se kolem páru v posledních dnech objevovaly. Kristelová se od svého manžela veřejně nedistancovala a naopak zdůraznila, že problémy mezi sebou řeší především oni dva. Podle jejího vyjádření nese Řepka za své jednání odpovědnost a ona sama nemá potřebu vysvětlovat okolí, proč se rozhodla v manželství pokračovat.
Moderátorka rovněž upozornila na to, že lidé zvenčí znají pouze část příběhu. Z jejího vyjádření je patrné, že situaci nevnímá jako důvod k okamžitému ukončení dlouholetého vztahu. Připomněla také, že jsou s Řepkou společně řadu let a za tu dobu prošli několika náročnými obdobími. Současnou kauzu považuje za jejich soukromou záležitost, kterou podle svých slov již nechce dál veřejně rozebírat.
Významné je i to, že podle Kristelové o celé věci věděla dříve, než se fotografie objevily v médiích. Nešlo tedy o situaci, kdy by se o manželově chování dozvěděla až z titulních stran. Řepka jí měl okolnosti popsat s předstihem a následně se k celé věci vyjádřil také veřejně.
Řepka přiznal vlastní chybu
Samotný bývalý fotbalista se tentokrát nesnažil předstírat, že se nic nestalo. Připustil, že není bezchybný a že na vzniklé situaci nese svůj díl odpovědnosti. Současně uvedl, že k ženě zachycené na fotografiích nemá partnerský vztah a kontakt s ní ukončil.
Řepka zároveň naznačil, že některé okolnosti celé situace podle něj nebyly náhodné. Přesto se odpovědnosti nezbavoval a připustil, že se do problematické situace dostal také vlastním přičiněním. Pro Kristelovou byla podle jejího vyjádření důležitá právě skutečnost, že partner svou chybu uznal a nic před ní neskrýval.
Florencie přinesla výrazně jiný obraz páru
Po několika dnech plných spekulací tak nyní přicházejí zcela jiné snímky. Místo krizových vyjádření ukazují Řepku s Kristelovou společně u večeře a během pobytu v Itálii. Z fotografií je patrné, že spolu tráví čas a manželka bývalého reprezentanta rozhodně nepůsobí jako žena, která by se chystala svého muže opustit.
Pro dvojici je navíc letošní období významné i tím, že se jejich vztah blíží desetiletému milníku. Právě délku společného soužití Kristelová připomíná jako jeden z důvodů, proč podle ní nelze jejich manželství hodnotit pouze podle jedné události.
Z jejího postoje je nyní zřejmé především jedno. Rozhodnutí, co bude s jejich vztahem dál, už manželé udělali a názory okolí na něm podle všeho nic měnit nebudou. Výlet do Florencie tak působí nejen jako návrat na místo spojené s Řepkovou fotbalovou minulostí, ale také jako veřejný signál, že dvojice pokračuje společně.
autorský text, Instagram, extra.cz, super.cz