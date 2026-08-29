Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila

Papriky, známé také pod latinským názvem
Capsicum, pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, kde byly domestikovány před více než 6 000 lety. Víceméně všechny nejznámější druhy paprik patří do rodu, který zahrnuje sladké papriky, ale také pálivé chilli papričky. Barva plodů závisí na odrůdě a na stupni zralosti. Například zelená paprika je obvykle nezralá červená paprika, ale nemusí tomu tak být vždy (zvláště různé pálivé odrůdy mají výjimku). Zrání a změna barvy papriky je spojena se změnami obsahu chlorofylu a karotenoidů. Capsicum annuum Aby papriky dobře rostly
Pro podporu aktivního růstu a správného dozrávání paprik doporučujeme vsadit na růstové stimulátory. Ale nemusí jít o ty z obchodu,
báječná je třeba i epsomská sůl, která obsahuje mimo jiné i hořčík a síru. Hořčík je nezbytný pro kvetení a tvorbu plodů a síra zase napomáhá lepšímu dozrávání plodů, jak radí web TheSpicery. Roztok si jednoduše připravte rozpuštěním jedné polévkové lžíce epsomské soli ve čtyřech litrech vody a aplikujte ho dvakrát týdně. Zdroj fotografie: Depositphotos Papriky patří na zahradě mezi velmi oblíbené plodiny. Pokud je chcete na sklonku sezony co nejlépe podpořit, vsaďte na správné hnojení.
Dokáže tak zlepšit kvetení, nasazování plodů a celkový vývoj rostlin. Nejde však o univerzální hnojivo, musíte doplnit také dusík, fosfor a draslík, a to nejlépe formou univerzálního NPK hnojiva (aplikace jednou za dva týdny stačí).
A já osobně nedám dopustit ani na obyčejný Aspirin. Používám jednu tabletu rozpuštěnou v litru vody, a to zejména po dešti nebo během chladných letních dní. Toto léčivo totiž dokáže skvěle stimulovat imunitní systém rostlin a podpořit tak jejich růst.
Zdroj fotografie: Deposiphotos Jak na velkou úrodu paprik: Chce to dusík, fosfor a hlavně draslík Účinné zavlažování paprik
Základem bohatých výnosů je rovněž podle webu
Tilda přiměřené zavlažování. Za suchého počasí proto poskytněte svým paprikám přibližně 1 litr vody na rostlinu. Za normálních podmínek zalévejte rostliny jednou až dvakrát týdně, v období horka však frekvenci zvyšte.
A rozhodně zabraňte stagnaci vody, která může vést k hnilobě kořenů a plodů.
A pomoci vám mohou i kvasnice obsahující prospěšné mikroorganismy, jež mají na zahradu velmi příznivý vliv, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
VIDEO Jak pěstovat papriky, feferonky nebo čili papričky doma i ve skleníku
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři