JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie

Na snímcích vypadaly jako nepatrné červené body, byly mimořádně kompaktní a jejich světlo naznačovalo, že v nich může pracovat rychle rostoucí černá díra. Dostaly proto téměř dětské jméno: little red dots, malé červené tečky.
Jenže za jednoduchým názvem vznikl jeden z největších rébusů astronomie éry JWST. Pokud světlo teček pocházelo hlavně z hvězd, některé objekty by musely obsahovat absurdně mnoho hvězd nahuštěných do extrémně malého prostoru. Pokud naopak dominovala černá díra, bylo nutné vysvětlit, jak dokázala vyrůst tak rychle v době, kdy byl vesmír ještě velmi mladý, proč bývají tyto zdroje nezvykle slabé v rentgenovém a rádiovém záření a kde se nacházejí galaxie, které by takovou černou díru měly obklopovat.
Právě poslední otázka teď dostala první výraznější odpověď. Tým vedený Yiyang Zhangem a Xuheng Dingem spojil snímky 217 little red dots zachycených v rámci velkého programu COSMOS-Web. Jednotlivě kolem většiny z nich téměř nic vidět není. Když však astronomové jejich obrazy přesně zarovnali, odečetli jasný centrální bod a zbytky všech 217 objektů složili na sebe, objevila se kolem středu velmi slabá rozšířená záře. Její rozměr odpovídá typickému efektivnímu poloměru kolem 200 parseků, tedy přibližně 650 světelných let, a její světlo odpovídá galaxii obsahující zhruba miliardu hmotností Slunce ve hvězdách. Studie vyšla 24. srpna 2026 v Nature Astronomy.
Malé červené tečky tak podle nové práce pravděpodobně nejsou osamělé zdroje světla zavěšené v prázdnotě. Sedí uvnitř skutečných galaxií. Jen jsou ty galaxie tak malé, husté a slabé, že je dosud přezářil jejich vlastní střed.
Webb objevil objekty, které vypadaly téměř jako černé díry bez galaxií
Little red dots se začaly objevovat téměř okamžitě po spuštění hlubokých pozorovacích programů JWST. Typicky se nacházejí ve velmi vzdáleném vesmíru, často při červeném posuvu větším než pět, takže je vidíme takové, jaké byly během první miliardy let kosmické historie. Na krátkých vlnových délkách mohou působit relativně modře, zatímco v optické oblasti jejich původního spektra prudce červenají. Výsledkem je charakteristické spektrum připomínající písmeno V, které se stalo jedním z jejich poznávacích znaků.
Ještě důležitější jsou široké emisní čáry vodíku pozorované u části dobře prozkoumaných exemplářů. Takové čáry běžně vznikají v plynu pohybujícím se obrovskými rychlostmi v těsné blízkosti aktivně akreující supermasivní černé díry. Na začátku roku 2026 publikovala skupina kolem Vadima Rusakova analýzu, podle níž lze řadu zvláštních vlastností little red dots vysvětlit jako mladé černé díry ukryté v mimořádně hustých obalech ionizovaného plynu. Světlo černé díry se v takovém kokonu rozptyluje a mění, což může vysvětlovat jejich podivné spektrum i to, proč některé původní odhady hmotnosti černých děr vycházely příliš vysoké.
Ani tím se ale problém úplně nevyřešil. Pokud je ve středu little red dot černá díra, měla by zpravidla existovat také hostitelská galaxie obsahující hvězdy, plyn a další běžnou hmotu. Jenže na hlubokých snímcích vypadal objekt často jednoduše jako bod. U některých LRD byla kolem středu nalezena rozšířená struktura v ultrafialovém světle, což může ukazovat na mladé hvězdy, ale v optické části původního spektra – která lépe sleduje celkovou hvězdnou populaci a její hmotnost – zůstával hostitel většinou prakticky neviditelný.
To vytvářelo zvláštní možnost. Co když některé rané černé díry skutečně vznikly a vyrostly dřív než jejich galaxie?
Jeden mimořádný objekt ukázal, že to alespoň někdy možné být může. U little red dot A2744-QSO1 s červeným posuvem 7,04 se podařilo v roce 2026 přímo dynamicky změřit hmotnost centrální černé díry. Výsledek nechával jen velmi málo prostoru pro okolní hvězdnou hmotu a autoři jej označili za kandidáta na téměř „nahou“ černou díru, tedy masivní zárodek zachycený ve velmi rané fázi růstu.
Jenže jeden mimořádný objekt ještě neříká, jak vypadá celá populace. A právě zde nový výzkum změnil perspektivu.
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Galaxie byly příliš slabé, takže vědci vytvořili obraz ze 217 objektů najednou
Problém little red dots není nutně v tom, že by kolem nich žádné galaxie nebyly. Může být mnohem banálnější: jejich středy jsou natolik jasné a galaxie natolik malé a slabé, že ani Webb nedokáže u jednotlivých objektů obě složky spolehlivě oddělit.
Tým proto použil techniku označovanou jako stacking, tedy skládání velkého množství obrazů. Princip je podobný dlouhé fotografické expozici, jen místo opakovaného snímání stejného objektu vezmeme mnoho objektů stejného typu. Každý snímek se přesně vycentruje, nežádoucí okolní zdroje se odstraní a obrazy se následně spojí. Náhodný šum se při tomto procesu částečně vyruší, zatímco vlastnosti, které jsou pro celou populaci společné, se postupně zesílí.
Výchozí katalog COSMOS-Web obsahoval 434 kandidátů na little red dots s červenými posuvy přibližně z = 5 až 9. Po výběru objektů s dostatečnou kvalitou snímků a odstranění systémů s výraznými známkami spojování galaxií či složitou morfologií zůstalo 217 zdrojů. Astronomové je studovali ve čtyřech filtrech kamery NIRCam: F115W, F150W, F277W a především F444W, který zachycuje světlo o vlnové délce kolem 4,44 mikrometru. Kvůli rozpínání vesmíru právě tento infračervený filtr u objektů kolem z = 6,5 odpovídá přibližně optickému světlu v jejich vlastní klidové soustavě.
Nejdříve tým každý objekt modeloval jako čistý bodový zdroj a jeho model odečetl. U jednotlivých LRD zůstávalo v obraze většinou jen něco, co vypadalo jako šum. Po složení všech zbytkových snímků F444W se ale kolem středu objevila jasná prstencovitá struktura. Celkový poměr signálu k šumu této rozšířené složky dosáhl hodnoty 72,2, takže nešlo o neurčitý náznak na hranici detekce.
Výzkumníci navíc provedli stejný postup se 263 běžnými hvězdami, které jsou skutečnými bodovými zdroji. U nich žádný podobný prstenec nevznikl. Kontrolní test tak výrazně omezuje možnost, že astronomové pouze objevili chybu v modelování optiky teleskopu.
Poprvé tedy získali populační důkaz, že kolem typické little red dot skutečně existuje rozšířená optická struktura. Nejtěžší otázkou ale bylo, co tato záře představuje.
Kolem červených teček jsou galaxie velké jen několik set světelných let
Pokud rozšířené světlo interpretujeme jako hvězdy hostitelské galaxie, vychází její typický efektivní poloměr přibližně 200 až 210 parseků, tedy asi 650 až 685 světelných let. To je na galaxii mimořádně málo. Pro srovnání: hvězdný disk Mléčné dráhy má průměr řádově 100 000 světelných let. Samozřejmě nejde o férové srovnání s dospělou dnešní spirální galaxií, ale i mezi mladými hvězdotvornými galaxiemi stejné epochy a podobné hmotnosti jsou hostitelé LRD podle nové studie zhruba 2,5krát menší.
Z analýzy spektrálního rozložení světla vychází průměrná hvězdná hmotnost přibližně 10^9 hmotností Slunce, tedy kolem miliardy Sluncí. Máme tedy objekt, který dokázal během první miliardy let kosmické historie vytvořit množství hvězd odpovídající malé galaxii, ale nacpal je do regionu o velikosti několika stovek světelných let.
To je mimořádně husté prostředí a právě tato kompaktnost může být klíčem k pochopení little red dots. V tak malém prostoru se plyn snadno dostává do centra, velmi rychle vznikají hvězdy a současně může být intenzivně zásobována centrální černá díra. Nová studie proto podporuje představu, že LRD zachycujeme během krátké a velmi intenzivní fáze, kdy mladá galaxie a její černá díra rostou téměř současně. Jenže jejich růst zřejmě není vyvážený tak, jak jej známe z dnešního vesmíru.
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Dnešní galaxie a černé díry mají zvláštní vztah. U little red dots může být černá díra napřed
V současném vesmíru existuje pozoruhodná souvislost mezi hmotností supermasivní černé díry v centru galaxie a vlastnostmi její hvězdné složky. Čím masivnější je galaktická výduť, tím masivnější bývá centrální černá díra. Tento vztah není dokonale přesný, ale je natolik výrazný, že dlouho podporuje představu společného vývoje galaxií a jejich černých děr.
Příčina není úplně vyřešená. Černá díra může prostřednictvím záření a výtoků ovlivňovat tvorbu hvězd, zatímco procesy, které přivádějí plyn do středu galaxie, zároveň krmí hvězdy i černou díru. Po miliardách let se tak obě složky mohou dostat do poměrně pravidelného poměru.
Little red dots tento obraz komplikují. Pokud vezmeme nově odhadnutou hvězdnou hmotnost jejich hostitelů a porovnáme ji s typickými odhady hmotností jejich černých děr, vycházejí LRD v původní verzi analýzy přibližně 1,5 řádu velikosti nad lokálním vztahem mezi černou dírou a hvězdnou hmotou. Jinými slovy, jejich černé díry mohou být vzhledem ke své hostitelské galaxii desítkykrát masivnější, než bychom čekali podle dnešních galaxií.
Toto číslo je potřeba brát opatrně, protože odhady hmotností černých děr v LRD stále procházejí velkými revizemi. Například model hustých plynných kokonů publikovaný letos ukázal, že některé dřívější metody mohly hmotnost černých děr významně nadhodnocovat. Přesto stále přibývají případy, kdy se zdá, že černá díra ve velmi mladém vesmíru představuje překvapivě velkou část hmotnosti celého systému.
A právě tady se little red dots dotýkají jedné z největších otázek současné kosmologie: co vzniklo dřív – galaxie, nebo její supermasivní černá díra?
Jak se podařilo vytvořit milionové černé díry tak brzy?
V centru Mléčné dráhy dnes leží Sagittarius A* s hmotností přibližně čtyř milionů Sluncí. V mnoha velkých galaxiích však existují černé díry s miliardami slunečních hmotností. Dnešní vesmír měl na jejich růst téměř 14 miliard let.
Jenže Webb vidí masivní akreující černé díry už v době, kdy vesmír neměl ani miliardu let. A to vytváří problém. Černá díra nemůže jednoduše spolykat libovolné množství látky za libovolně krátkou dobu. Padající plyn se zahřívá, vyzařuje a vznikající záření tlačí na další přitékající hmotu. Za běžných podmínek proto existuje přibližné tempo růstu označované jako Eddingtonova mez.
Pokud první černé díry vznikly jako pozůstatky prvních velmi hmotných hvězd s několika desítkami či stovkami slunečních hmotností, potřebují řadu období téměř nepřetržitého rychlého akrečního růstu, aby se dostaly na miliony nebo miliardy Sluncí dostatečně brzy. Alternativou jsou mnohem masivnější počáteční zárodky, například černé díry vzniklé přímým kolapsem obrovského oblaku plynu, případně krátká období růstu rychlejšího než klasická Eddingtonova mez.
Little red dots jsou proto tak cenné. Mohou představovat právě období, kdy jsou zárodky černých děr ještě mladé, obalené plynem a rostou rychleji než jejich okolní galaxie. Analýza z ledna 2026 je interpretovala jako mladé supermasivní černé díry ukryté v hustých ionizovaných kokonech, zatímco květnová práce u A2744-QSO1 nabídla kandidáta na téměř „nahý“ masivní seed. Nová studie nyní ukazuje, že typická LRD nejspíš přece jen hostitelskou galaxii má, ale tato galaxie je mimořádně kompaktní a relativně malá.
To umožňuje scénář, ve kterém není správná odpověď ani „nejdřív galaxie“, ani „nejdřív černá díra“. Obě mohou růst současně, ale černá díra může během rané fáze získat náskok, který její galaxie později postupně dožene.
Proč jsme jejich galaxie neviděli, když má Webb tak ostré oči?
Tady je potřeba napravit intuitivní představu o výkonu JWST. Webb je mimořádně citlivý, ale neexistuje teleskop, který by dokázal bez omezení oddělit dva téměř stejně umístěné zdroje, když jeden výrazně přezáří druhý. Little red dots jsou zároveň extrémně vzdálené. Typická hodnota z nové studie, z ≈ 6,5, znamená, že světlo pozorujeme z epochy přibližně prvních několika stovek milionů let po Velkém třesku.
Galaxie o velikosti 200 parseků má na takovou vzdálenost úhlový rozměr srovnatelný s rozlišovací schopností Webbova teleskopu. Navíc v pásmu F444W připadá na rozšířenou složku u velké většiny objektů méně než zhruba 30 procent celkového světla. Zbytek dominuje kompaktní centrální zdroj.
Přirovnání by mohlo vypadat takto: máme fotografovat slabě osvětlené město, v jehož přesném středu svítí velmi silný reflektor. Město na snímku existuje, ale jeho světlo se ztrácí v optickém profilu reflektoru. Teprve když známe přesný tvar bodového zdroje, odečteme jej a stejný postup zopakujeme u stovek dalších objektů, začne se slabá společná struktura vynořovat.
Právě proto nová práce neznamená, že astronomové nyní vidí jednotlivou galaxii kolem každé z 217 little red dots. Výsledek popisuje průměrnou vlastnost celé vybrané populace. Rozšířená optická složka je u většiny jednotlivých zdrojů příliš slabá na spolehlivou detekci.
To je nejdůležitější omezení studie a současně důvod, proč bude potřeba další práce.
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Jedna průměrná galaxie ještě nevyřeší všechny červené tečky
Little red dots pravděpodobně nejsou dokonale jednotná rodina. Už současná pozorování ukazují, že se jednotlivé objekty mohou výrazně lišit. Některé mají jasné známky aktivní černé díry, jiné jsou méně jednoznačné. U některých se objevuje rozšířená ultrafialová struktura, u dalších téměř nic. A2744-QSO1 může mít mimořádně velký poměr hmotnosti černé díry vůči hvězdám, zatímco jiné objekty mohou mít podstatně normálnější hostitele.
Nová práce navíc nemá spektroskopicky potvrzenou vzdálenost pro většinu všech 217 zdrojů. Výběr pochází z fotometrického katalogu a sami autoři upozorňují, že určitá míra záměny nebo různorodosti populace proto není vyloučena. Budoucí spektroskopie bude muset potvrdit vzdálenosti většího počtu objektů a následně zjistit, zda se velikost a hmotnost hostitelských galaxií mění s kosmickým časem, jasností centrálního zdroje nebo vlastnostmi černé díry.
Zůstává také otázka, zda veškerá rozšířená záře skutečně pochází z hvězd. Autoři testovali také možnost, že část světla vytváří ionizovaný plyn. Jejich hlavní interpretací je hvězdná hostitelská galaxie, protože čtyřpásmové spektrální rozložení lze dobře popsat hvězdnou populací, ale úplně oddělit všechny možné příspěvky bude vyžadovat citlivější spektra a další pozorování.
Výsledek tedy neříká: záhada little red dots je vyřešena.
Říká něco užšího, ale velmi důležitého: průměrná little red dot z velkého vzorku COSMOS-Web není pouze bod. Kolem jejího středu existuje měřitelná rozšířená optická složka odpovídající malé a extrémně kompaktní galaxii.
A tím se výrazně mění otázka, kterou si astronomové kladou.
Nehledáme už jen to, co little red dots jsou. Sledujeme, jak se rodí vztah mezi galaxií a černou dírou
Galaxie a supermasivní černé díry dnes vypadají jako systém, který měl miliardy let na společný vývoj. V mladém vesmíru ale můžeme pozorovat dobu, kdy tento vztah teprve vznikal. Právě proto jsou objekty s červeným posuvem kolem šesti či sedmi tak cenné: jejich světlo vyráželo k nám v době, kdy vesmír existoval jen zlomek svého dnešního věku.
Pokud jsou little red dots opravdu období rychle rostoucí černé díry uvnitř extrémně kompaktní mladé galaxie, mohli bychom díky nim sledovat okamžik, kdy se dvě složky dnešních galaxií ještě nevyvíjejí stejným tempem. Černá díra může růst velmi rychle, zatímco hvězdná galaxie ji postupně dohání. Plyn, který zaplňuje malý prostor několika set světelných let, může současně vytvářet nové hvězdy a téct do galaktického středu. Aktivní černá díra pak začne prostřednictvím záření a výtoků ovlivňovat další přísun plynu a celý systém se během dalších miliard let může postupně posunout k mnohem známějším poměrům dnešního vesmíru.
Nová práce proto řeší mnohem větší otázku než to, zda je kolem několika červených pixelů slabý prstenec. Pomáhá odpovědět na otázku, jak rychle dokázaly po Velkém třesku vzniknout dvě nejsložitější struktury kosmického světa – galaxie a jejich centrální černé díry – a která z nich při jejich společném růstu vedla.
Dosud některé little red dots vypadaly téměř jako černé díry, které se objevily příliš brzy a bez odpovídající galaxie. Teď se kolem nich začíná vynořovat hvězdné světlo.
Je velmi slabé. Je rozmazané přes stovky objektů. A u většiny jednotlivých teček ho stále nedokážeme spolehlivě vidět.
Přesto může představovat přesně to, co astronomům chybělo: galaxii ve chvíli, kdy ještě nestihla dorůst svou vlastní černou díru.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z VÝSKUMU VESMÍRU
Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Astronomy – Zhang et al., „Extended components of little red dots in the rest-frame optical“ [2], Nature Portfolio – „Little red dots may be more than just dots“ [3], Nature – Rusakov et al., „Little red dots as young supermassive black holes in dense ionized cocoons“ [4], Nature – Juodžbalis et al., „A direct black-hole mass measurement in a little red dot at high redshift“ [5], The Astrophysical Journal – Akins et al., „COSMOS-Web: The Overabundance and Physical Nature of Little Red Dots: Implications for Early Galaxy and SMBH Assembly“ [6], Annual Review of Astronomy and Astrophysics – Kormendy & Ho, „Coevolution (Or Not) of Supermassive Black Holes and Host Galaxies“ [7], img AI generated