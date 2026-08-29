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JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie

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Když James Webb Space Telescope začal nahlížet do prvních stovek milionů let po Velkém třesku, astronomové očekávali, že objeví mladé galaxie, první hvězdy a zárodky černých děr. Místo toho narazili také na objekty, které do žádné jednoduché kategorie příliš nezapadaly.
JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie

JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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