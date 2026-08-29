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Mladý inženýr vyrobil kolektor za pár korun, který získává teplo ze slunce při teplotě 150 °C. Firmy už se o něj přetahují

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Strojní inženýr z ETH Curych postavil solární kolektor z levných materiálů, který dokáže zásobovat průmysl teplem o teplotě až 150 °C.
Solární kolektor mladého inženýra

Solární kolektor mladého inženýra

Zdroj: Zdroj obrázku: Michel Büchel / ETH Curych
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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