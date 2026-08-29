Během Dnů evropského dědictví lze navštívit i jinak běžně nepřístupná místa

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Během Dnů evropského dědictví lze navštívit i jinak běžně nepřístupná místaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejen historické budovy, kostely, technické památky i muzea, a také místa, kam se veřejnost během roku běžně nedostane. Přesně to letos nabídnou Dny evropského dědictví. Veřejnost tak dostane příležitost poznat kulturní a architektonické dědictví Libereckého kraje z jiné perspektivy. Letošní 36. ročník akce se uskuteční od 1. do 30. září.
Liberecké podzemí - Liberec
Zdroj: Stanislav Forst
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