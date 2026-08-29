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Během Dnů evropského dědictví lze navštívit i jinak běžně nepřístupná místa

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Nejen historické budovy, kostely, technické památky i muzea, a také místa, kam se veřejnost během roku běžně nedostane. Přesně to letos nabídnou Dny evropského dědictví. Veřejnost tak dostane příležitost poznat kulturní a architektonické dědictví Libereckého kraje z jiné perspektivy. Letošní 36. ročník akce se uskuteční od 1. do 30. září.
Liberecké podzemí - Liberec

Liberecké podzemí - Liberec

Zdroj: Stanislav Forst
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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