Agáta má extrémní strach o dceru Rozárku: Jednou už prý Rozárku nemusí ze školky vyzvednout

První zářijové dny přinesly do rodiny Agáty Hanychové další velkou změnu. Její tříletá dcera Rozárka začala chodit do mateřské školy. Pro známou influencerku má navíc toto místo zvláštní význam. Rozárka totiž nastoupila do stejné školky a dokonce do stejného oddělení, které před desítkami let navštěvovala i její maminka. Za běžných okolností by tak šlo především o příjemnou rodinnou vzpomínku. Hanychová však současně přiznala, že další dny pro ni budou psychicky složité.
Důvodem je stále napjatá situace kolem otce malé Rozárky Jaromíra Soukupa. Známý podnikatel byl začátkem srpna napaden u svého domu dvěma maskovanými muži. Podle dosavadních informací útočníci použili baseballové pálky a Soukup utrpěl vážná zranění, kvůli kterým skončil v nemocnici. Případem se nadále zabývá policie.
Radost ze školky vystřídaly obavy
Hanychová se o prvních dnech své dcery ve školce podělila také se svými sledujícími. Vedle nostalgické vzpomínky na vlastní dětství však dala otevřeně najevo, že má obavy z dalšího předávání Rozárky do péče jejího otce. Podle jejích slov má totiž Soukup dceru vyzvednout přímo ve školce, takže se bývalí partneři při předávání vůbec nemusí osobně potkat.
Právě okamžik, kdy už sama nebude tím, kdo Rozárku ze školky odvede domů, ale přijede pro ni její otec, je pro Hanychovou nyní zdrojem nervozity. Na sociální síti uvedla, že bude mít o dceru strach, a zároveň připomněla, že otázka péče podle jejích slov stále není definitivně vyřešena soudem.
Obavy se objevily krátce poté, co se veřejnost dozvěděla o násilném útoku na Soukupa. Hanychová tehdy prostřednictvím svého právního zástupce začala zjišťovat další informace o celé události a o tom, zda může mít incident nějaký dopad na bezpečnost jejich společné dcery. Její právník Štěpán Ciprýn podle médií uvedl, že chtějí znát okolnosti napadení i Soukupův aktuální stav právě s ohledem na péči o nezletilé dítě.
Útok na Soukupa stále vyšetřuje policie
Okolnosti napadení Jaromíra Soukupa zatím nejsou definitivně objasněny. V médiích se po incidentu objevilo několik možných verzí motivu útoku. Jednou z nich byly jeho finanční problémy, tuto možnost však Soukup prostřednictvím svého okolí odmítal. Podle jeho verze měl být incident spojen spíše s osobními vztahy. Jde však pouze o jeho tvrzení a skutečný motiv útoku musí určit policejní vyšetřování.
Napadení bylo každopádně vážné. Soukup strávil po incidentu několik dní v nemocnici a podle zveřejněných informací podstoupil operace poraněné ruky. Právě intenzita útoku zřejmě stojí za tím, proč Hanychová celou situaci vnímá především z pohledu bezpečnosti své malé dcery.
Rozárku mají bývalí partneři ve střídavé péči a jejich spory týkající se dítěte jsou veřejně známé již delší dobu. Současná situace je ale od předchozích konfliktů odlišná tím, že se do ní promítla skutečná násilná událost, kterou vyšetřují policisté. Hanychová proto opakovaně dává najevo, že jejím hlavním tématem není samotný spor s expartnerem, ale především pocit bezpečí jejich dítěte.
Pro Agátu je nyní předávání dcery těžší než dříve
Nástup Rozárky do školky tak dostal pro Hanychovou dvě naprosto rozdílné roviny. Na jedné straně sleduje, jak její nejmladší dcera vstupuje do další životní etapy a chodí do stejného prostředí, které sama zná ze svého dětství. Na druhé straně se však musí vyrovnat s tím, že právě školka se nyní stane také místem, odkud bude Rozárku vyzvedávat Jaromír Soukup.
Z běžného rodičovského předávání se tak pro ni po násilném incidentu stal okamžik, který sama popisuje jako velmi stresující. Dokud nebude situace kolem péče i okolností útoku jasnější, zřejmě budou její obavy pokračovat.
zivotvcesku.cz, blesk.cz