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Oblíbený čaj má podle přírodních rad pomáhat omezovat zubní kámen. Jeho pravidelné pití však nenahradí péči stomatologa

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Zubní plak může vést k rozvoji kamenů, které mohou zanechat velké škody ve vaší dutině ústní. Problémům se můžete vyhnout dodržováním určitých návyků.
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Zdroj: Fotografie: Onetimeuseaccount / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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