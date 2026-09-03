Oblíbený čaj má podle přírodních rad pomáhat omezovat zubní kámen. Jeho pravidelné pití však nenahradí péči stomatologa

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Oblíbený čaj má podle přírodních rad pomáhat omezovat zubní kámen. Jeho pravidelné pití však nenahradí péči stomatologaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zubní plak může vést k rozvoji kamenů, které mohou zanechat velké škody ve vaší dutině ústní. Problémům se můžete vyhnout dodržováním určitých návyků.
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Zdroj: Fotografie: Onetimeuseaccount / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Ledvinové kameny se hlásí několika typickými projevy. Varováním bývá pálení při močení i výrazná bolest v boku
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Ledvinové kameny se hlásí několika typickými projevy. Varováním bývá pálení při močení i výrazná bolest v boku
- Mysleli, že se stačí osprchovat. Změna tělesného pachu může upozornit na cukrovku i ledviny
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