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Markéta Pekarová Adamová vyrazila na výstavu se svým pohledným manželem: Fanoušci si zamilovali její outfit

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Markéta Pekarová Adamová po oznámení konce v politice působí uvolněněji. S manželem vyrazila za kulturou a znovu zaujala svým vytříbeným módním stylem.
Fotografie Markéty Pekarové Adamové s manželem

Fotografie Markéty Pekarové Adamové s manželem

Zdroj: Foto: Nextfoto, Markéta Pekarová Adamová s manželem na první premiéře muzikálu Klan Baťa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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