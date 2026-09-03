Markéta Pekarová Adamová vyrazila na výstavu se svým pohledným manželem: Fanoušci si zamilovali její outfit

Markéta Pekarová Adamová po oznámení konce v politice působí uvolněněji. S manželem vyrazila za kulturou a znovu zaujala svým vytříbeným módním stylem.
Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová už nějaký čas nestojí v čele české politiky, přesto o sobě čas od času dá vědět. Tentokrát se na sociálních sítích podělila o několik fotografií z návštěvy pražského Musea Kampa. A jak si v redakci In-Lifestyle všimli, bývalá politička dorazila na výstavu v elegantním, ale zároveň pohodovém letním outfitu, který jí velmi slušel.
Z politiky odešla kvůli zdraví, dnes působí v byznysu
Markéta Pekarová Adamová se rozhodla nepokračovat v Poslanecké sněmovně ze zdravotních důvodů. Už v únoru 2025 oznámila, že nebude obhajovat svůj mandát, protože zdravotní stav jí podle jejích slov neumožňoval absolvovat náročnou předvolební kampaň. Později otevřeněji popsala, že za rozhodnutím stály také dlouhodobé zdravotní komplikace související se snahou o založení rodiny.
Po odchodu z vrcholné politiky ale rozhodně nezůstala bez práce. Spolupracuje s poradenskou společností KPMG, kde se věnuje takzvanému business developmentu, tedy rozvoji podnikání. Podle e15 se zaměřuje především na zahraniční byznys a její zkušenosti z politiky využívá například při spolupráci s firmami z oblasti obranného průmyslu a strojírenství nebo při rozvoji obchodních vztahů s asijskými zeměmi.
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Výstava, pohodová nálada a elegantní letní model
Na svém instagramu nyní ukázala poněkud jinou tvář než tu, kterou si veřejnost pamatuje z Poslanecké sněmovny. Na několika fotografiích z návštěvy Musea Kampa se podělila o své dojmy z končících letních prázdnin. „I když se nás konec letních prázdnin vlastně nemusí nijak dotýkat nemám tohle období úplně v oblibě,“ napsala a přiznala, že tento pocit má nejspíš zakořeněný už z dětství. Zároveň popřála rodičům pevné nervy a prozradila, že jí radost udělala návštěva muzea s manželem Tomášem.
Pozornost ale vedle samotné výstavy upoutal také její outfit. Pekarová Adamová zvolila světlé letní kalhoty širokého střihu, které působily vzdušně a elegantně. Doplnila je halenkou ve starorůžové barvě s vázačkou za krkem a nechyběly ani pohodlné otevřené boty v krémovém odstínu. Barevně tak zůstala u velmi jemné palety, která působí žensky a nenuceně a zároveň se dobře hodí k letnímu počasí.
Zajímavý je také samotný kontrast jednotlivých kousků. Široké kalhoty dodávají modelu ležérnější charakter, zatímco halenka s vázačkou působí upraveněji a trochu slavnostněji. Otevřené boty pak celý outfit posouvají zpět do pohodové letní roviny. Výsledkem není ani vyloženě formální, ani čistě volnočasové oblečení, ale kombinace, která se dobře hodí právě pro návštěvu galerie a následné letní odpoledne.
Na názor jsme se za In-Lifestyle zeptali také našich čtenářek.
„Líbí se mi, že je to elegantní, ale nepůsobí to přehnaně. Ty široké kalhoty s růžovou halenkou podle mě fungují moc dobře.“ – Jana P. z Brodku u Přerova
„V politice jsem ji sledovala, i když jsem s ní vždycky nesouhlasila. Její odchod mě překvapil, ale přeji jí, aby se jí v nové práci dařilo. A na fotkách z muzea vypadá opravdu sympaticky.“ – paní Alena Č. z Brna
„Takový outfit bych si klidně vzala také. Je letní, pohodlný a přitom upravený. Markéta Pekarová Adamová podle mě ukázala, že i mimo politiku může být zajímavé sledovat, co dělá.“ – Lucie Z. ze Slušovic
V jednoduchosti je podle nás největší síla celého modelu. Markéta Pekarová Adamová tentokrát nesází na výrazné módní prvky ani na příliš formální vzhled. Kombinace světlých kalhot, jemně růžové halenky a krémových bot působí přirozeně, žensky a především velmi nositelně. Na návštěvu galerie je tak outfit dostatečně elegantní, zároveň ale nepůsobí, jako by se na takovou příležitost příliš snažila obléknout.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová vyrazila s manželem na výstavu v elegantním outfitu: Čtenářky jí ho moc chválí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.