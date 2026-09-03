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Orchidej, suchý list, nebo Darth Vader? Zoo Praha odhalila fascinující svět kudlanek

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Třicet druhů kudlanek se v sobotu představilo návštěvníkům Zoo Praha. Exkluzivní výstava ukáže kudlanky ze čtyř kontinentů včetně druhů imitujících svou podobou květy orchidejí či uschlé listy. Chyběl ani český Hmyz roku 2026 – zatím jediný tuzemský zástupce tohoto dravého hmyzu – kudlanka nábožná.
Kudlanka korunková svým neobvyklým vzhledem připomíná květy orchidejí. Foto

Kudlanka korunková svým neobvyklým vzhledem připomíná květy orchidejí. Foto

Zdroj: Zoo Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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