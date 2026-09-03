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Nedal znamení, nevystoupil. Naštvaný muž pak rozbil sklo autobusu kamenem

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po muži, který na autobusu dopravního podniku způsobil škodu přes padesát tisíc. Byl naštvaný, že mu řidička nezastavila, vzal proto do ruky kámen a hodil ho na sklo.
Nedal znamení, nevystoupil. Naštvaný muž pak rozbil sklo autobusu kamenem

Nedal znamení, nevystoupil. Naštvaný muž pak rozbil sklo autobusu kamenem

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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