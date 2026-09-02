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Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU

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Do otevřené výzvy programu Garant InvestEU se zapojilo šest bank, které patří k největším poskytovatelům úvěrů v Česku. Nový nástroj má navázat na dosavadní M-záruky v programu Národní záruka a zjednodušit malým a středním podnikům i společnostem se středně velkou kapitalizací získání záruky za investiční a provozní úvěry.
Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU

Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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