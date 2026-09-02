Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEUPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU
Dosud hrály tak trochu se svázanýma rukama. E-shopy bez skladů, svozů a týmů se musely přizpůsobovat...
V Česku dosáhla míra nezaměstnanosti v červenci 2026 hodnoty 3,4 %, což bylo meziročně o 0,3 procentního...
Státní rozpočet na rok 2027 má podle návrhu Ministerstva financí hospodařit se schodkem 389 miliard Kč....
Nejvyšší vojenský orgán Aliance, Vojenský výbor NATO, se 18. a 19. září 2026 sejde v dánské Kodani na...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →