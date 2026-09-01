Obrovský úspěch libereckých orientačních potápěčů. Z ME přivezli 11 medailí

Česká potápěčská reprezentace vyrazila do Maďarska bojovat o medaile ve složení čtyř žen a čtyř mužů. Všichni kromě Šimona Macháta, který je z Modré Hvězdy Praha, jsou přitom z libereckého týmu AQUA KLUB Liberec. Na závodníky na mistrovství Evropy čekalo velmi teplé počasí a průzračná voda.
„Podmínky byly trochu odlišnější od těch, v jakých máme možnost trénovat, ale závodníci se s tím poprali skvěle,“ popsal závodící trenér reprezentace Jakub Němeček. Cenné kovy od prvního dne
První den šampionátu se plavala tradičně disciplína MONK, při které závodníci dostávají mapu závodu až se zazněním startovního signálu. Česká dvojice Jakub Němeček a Ondřej Kašpar otevřela medailový účet zlatou medailí a sesterské duo Radka Němečková a Barbora Svobodová vybojovalo bronz. Druhá česká dvojice Lukáš Silný a Šimon Machát navíc přidala ještě páté místo.
Prvním individuálním závodem byla Hvězda, při které musí závodníci objet otočný bod, pak najít tyč a postup pětkrát zopakovat. I tato trať přinesla českým barvám úspěch. Jakub Němeček a Barbora Svobodová obsadili svorně druhé místo.
Po Hvězdě následovaly Tyče, při kterých se hledá pět pevných bodů. Čeští medailisté byli stejní, jen Jakub Němeček tentokrát skončil třetí a Barbora Svobodová pokračovala na stříbrné vlně.
V rychlostní trati zvané M-kurz, kde potápěči obeplavávají tři otočné body a následně musí v cíli dosáhnout nejmenší odchylky, zabojoval matador reprezentace Ondřej Kašpar a získal titul vicemistra Evropy. V ženách Barbora Svobodová doplavala na nepopulárním čtvrtém místě.
Poslední individuální disciplínou byl paralelní slalom, který se plave vyřazovacím způsobem. Z kvalifikace do vyřazovací fáze postoupili Svobodová, Němečková, Němeček a Silný. Poslední dva jmenované pak ve čtvrtfinále čekal neoblíbený souboj kdo z koho. Lépe si poradil Lukáš Silný, který ovšem nepostoupil z následného semifinále a obsadil tak bramborovou příčku. Medaili ovšem uzmula Barbora Svobodová, která prohrála až ve finále, kde o jedinou vteřinu nestačila na Maďarku Hatházi.
Týmová dominance a zlatá tečka
Trumfové eso vytáhli liberečtí závodníci v týmových soutěžích. Ve štafetě na 100 metrů vybojoval tým ve složení Kašpar, Němeček, Němečková a Svobodová druhý evropský titul. V disciplíně sjíždění, při které se musí postupně potkat všichni čtyři závodníci a následně spolu plavat do cíle, získaly bronz české ženy i díky nadějným libereckým juniorkám Barboře Hotařové a Nele Novotné.
„Z této medaile mám ohromnou radost, jelikož se nám podařilo vychovat dvě nadějné juniorky, které dokázaly obstát v té nejtěžší konkurenci,“ radoval se trenér Němeček.
Definitivní tečku za fantastickým šampionátem udělal mužský tým ve složení Kašpar, Machát, Němeček a Silný. Suverénním výkonem nedali soupeřům šanci a získali titul mistrů Evropy.
Titul mistrů Evropy získal mužský tým mužský tým ve složení Kašpar, Machát, Němeček a Silný.
Liberecká výprava tak pod českou vlajkou dovezla celkovou bilanci 3 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzových medailí.
Česká reprezentace slavila na ME v Maďarsku úspěch. Získala 11 medailí.