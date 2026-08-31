Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Srážka sedmi aut dnes odpoledne omezila dopravu na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zranění při ní utrpělo osm lidí, u všech jsou lehká, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.
U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

Zdroj: HZS LK
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Impozantní shelf cloud bylo možné vidět i v Libereckém kraji
Impozantní shelf cloud bylo možné vidět i v Libereckém kraji
O hlasy voličů v Liberci usiluje méně kandidátů, nejstaršímu je 87 let
O hlasy voličů v Liberci usiluje méně kandidátů, nejstaršímu je 87 let

O hlasy voličů bude v komunálních volbách v Liberci usilovat na 11 kandidátkách 361 lidí. Před čtyřmi lety...

Týden přinese teploty do pětadvaceti stupňů a občasné přeháňky
Týden přinese teploty do pětadvaceti stupňů a občasné přeháňky

Předpověď na aktuální týden slibuje příjemné teploty do pětadvaceti stupňů. Objevovat se mohou dešťové...

Najít školu bez bariér je problém, nová databáze pomůže handicapovaným dětem
Najít školu bez bariér je problém, nová databáze pomůže handicapovaným dětem

Rodičům dětí s handicapem pomůže s výběrem školy nová databáze. Ucelený přehled o tom, jak na tom které...

Slovan zvládl dlouhou přesilovku, Hradec doma U Nisy porazil 2:0
Slovan zvládl dlouhou přesilovku, Hradec doma U Nisy porazil 2:0

Liberečtí fotbalisté v šestém ligovém kole přivítali neoblíbeného soupeře z Hradce, který z Liberce v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.