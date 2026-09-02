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Často povyšujeme “duchovní” věci nad ty “tělesné”

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Podle lingvistů i psychologů existují věci prvního, druhého a třetího řádu. Ani jedna z nich není méně důležitá než jiná. Rozdíl tkví v tom, že věci prvního řádu jsou nevyslovitelné, věci druhého řádu lze sdělit alespoň částečně (poezie, hudba, malba, tanec, fotografie) a konečně věci třetího řádu představují bazální záležitosti, bez nichž se neobejdeme.
Často povyšujeme “duchovní” věci nad ty “tělesné”

Často povyšujeme “duchovní” věci nad ty “tělesné”

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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