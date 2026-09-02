Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko hypnotizovat obrazovku: Nova Cinema vytáhne geniální sci-fi megafilm

Když se Evropa nebála riskovat miliardy
Rozpočet 90 milionů dolarů v roce 1997. V přepočtu na dnešní ceny přibližně 175 milionů USD, tedy zhruba 4 miliardy korun. Nejdražší ne-hollywoodský film v historii kinematografie.
Risk se vyplatil. Celosvětové tržby dosáhly 263,9 milionu dolarů. Diváci žasli nad explozí barev, humoru a originality v žánru, který byl zpravidla temný a pochmurný.
Základy tohoto fascinujícího vesmíru přitom nevznikly v hlavách zkušených producentů. Režisér je začal sepisovat už v 16 letech na francouzském venkově, kde se nudil bez televize a přátel. Původní scénář měl neuvěřitelných 400 stran.
Když vám dokonalá bytost propadne střechou taxíku
Nastal čas odhalit karty. Tímto vizuálním triumfem je Pátý element (The Fifth Element) od vizionáře Luca Bessona. Bruce Willis jako vyhořelý taxikář a bývalý major Korben Dallas. Milla Jovovich jako dokonalá bytost Leeloo, která mu doslova spadne do klína.
Příběh? Rok 2263. Absolutní zlo hrozí zničit celou planetu. Jediná naděje: prastará zbraň složená ze čtyř elementárních kamenů a tajemného pátého elementu. V patách hrdiny je Gary Oldman jako bezcitný Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. V dalších rolích Ian Holm nebo Chris Tucker jako extravagantní rozhlasový moderátor Ruby Rhod.
Zápletka graduje v tempu, které vám nedá vydechnout. A přitom vás neustále baví.
Zničené vlasy, vymyšlený jazyk a mýtus o setkání
Milla Jovovich si pro roli Leeloo obarvila vlasy na zářivě oranžovou. Jenže agresivní barvení jí je natolik zničilo, že musely být okamžitě nahrazeny parukou. Tu nosila po většinu natáčení.
Jazyk, kterým Leeloo mluví? Vymyslel ho sám Luc Besson. Obsahoval zhruba 400 slov. Jovovich se ho naučila tak dokonale, že s režisérem vedli plynulé rozhovory.
A teď pozor: Bruce Willis a Gary Oldman se v celém filmu ani jednou osobně nepotkali. Nepromluví spolu jediné slovo. Ani netuší o vzájemné existenci. Hollywoodské šablony o konfrontaci dobra a zla? Besson je smetl ze stolu.
Koudelkova fotografie a česká stopa v srdci filmu
Když se Leeloo ve zrychleném režimu učí historii lidstva a studuje pojem „válka“, na monitoru se na okamžik objeví slavná fotografie Josefa Koudelky. Zachycuje okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Tato česká stopa dodává poselství filmu o lidské krutosti hluboký reálný rozměr. Besson nepotřeboval vymýšlet fiktivní hrůzy. Stačilo mu ukázat pravdu.
Pastva pro oči, která se nebere vážně
Renomovaný kritik Roger Ebert napsal, že jde o skvělý, ujetý film a pastvu pro oči. Snímek se nebere vážně a nabízí neuvěřitelně barevnou show, která se zcela vymyká tehdejšímu trendu temných sci-fi devadesátých let.
Na ČSFD drží film hodnocení 81 %, na IMDb 7,6/10. Čísla, která mluví jasně.
Vaše vstupenka do vesmíru
Pátý element vysílá Nova Cinema ve čtvrtek 3. září 2026 ve 20:00. Repríza v pátek 4. září 2026 v 15:05 na stejném kanále.
Připravte se na jízdu, která vás katapultuje mimo realitu všedních dní. Čtvrteční únava? Po tomhle filmu na ni zapomenete.
Kolik filmů z devadesátek podle vás dnes obstojí stejně dobře jako Pátý element?
Zdroje článku: Pátý element – Wikipedie, csfd.cz, rogerebert.com, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá