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Policie řeší jablonecký relaxační salon. Hledá rodiče dětí, které využily jeho služby

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Policisté z Libereckého kraje zveřejnili žádost o spolupráci, která se týká rodičů dětí, které využily služeb jabloneckého relaxačního a masážního salonu Well-Sense. Čeho se jejich žádost týká, to prozatím neupřesnili.
Policie řeší jablonecký relaxační salon. Hledá rodiče dětí, které využily jeho služby

Policie řeší jablonecký relaxační salon. Hledá rodiče dětí, které využily jeho služby

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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