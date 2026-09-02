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Tušíte, k čemu je horní přihrádka v mrazáku? Většina lidí ji používá úplně obráceně

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Otevřete mrazák, popadnete horní zásuvku a šoupnete do ní, co zrovna držíte v ruce. Přesně v tomhle drobném zvyku dělá spousta domácností chybu, kvůli které jídlo ztrácí chuť i strukturu...
Tušíte, k čemu je horní přihrádka v mrazáku? Většina lidí ji používá úplně obráceně

Tušíte, k čemu je horní přihrádka v mrazáku? Většina lidí ji používá úplně obráceně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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