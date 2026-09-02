Tušíte, k čemu je horní přihrádka v mrazáku? Většina lidí ji používá úplně obráceně

Otevřete mrazák, popadnete horní zásuvku a šoupnete do ní, co zrovna držíte v ruce. Přesně v tomhle drobném zvyku dělá spousta domácností chybu, kvůli které jídlo ztrácí chuť i strukturu rychleji, než by muselo. Horní přihrádka má totiž svoje nepsané pravidlo a vyplatí se ho znát.
Proč mrazák nechladí všude stejně
Studený vzduch je těžší než teplý, takže klesá dolů. Zadní a spodní partie mrazáku proto drží nejnižší a hlavně nejstálejší teplotu, zatímco prostor nahoře a u dvířek se ohřívá nejrychleji. Stačí, když mrazák na chvilku otevřete. Dovnitř vnikne teplý vzduch z kuchyně a jako první ho pocítí právě horní zásuvka.
V mrazáku se za ideální považuje teplota −18 °C. Stejně důležité jako to číslo je ale to, aby zůstávalo pořád stejné. A nahoře, kde teplota nejvíc poskakuje, se drží nejhůř.
Přečtěte si také: Ani droždí, ani prášek do pečiva. Bábovka vykyne do výšky díky 1 surovině, kterou Slováci přidávají odjakživa Co kolísání teploty udělá s jídlem
Když teplota skáče nahoru a dolů, dostává uložené jídlo jeden malý teplotní náraz za druhým. Nejvíc to odnese maso, zmrzlina a hotová jídla. Zmrzlina změkne a znovu ztuhne, takže se v ní tvoří ledové krystalky a přijde o svoji krémovou konzistenci.
Maso a navařené porce po několika takových výkyvech zvodnatí a po rozmrazení nejsou, co bývaly. Vlákna popraskají, šťáva vyteče a z pěkného kusu zůstane vysušená nebo naopak rozbředlá surovina. Výkyvy teploty navíc nahánějí do vnitřku námrazu na stěny i zásuvky a kvůli ní si spotřebič řekne o víc elektřiny.
Nahoru patří to, co sníte nejdřív
A tady je to překvapení. Horní přihrádka je nejsnáz po ruce, takže do ní většina lidí nacpe zásoby na měsíce dopředu. Rozumnější je to přesně obráceně. Protože je nahoře tepleji a teplota tam kolísá, patří sem věci, kterým pár stupňů navíc neublíží a hlavně je brzy spotřebujete.
Přečtěte si také: Za tuhle jednu položku vám v restauraci naúčtují stovky. Doma ji uděláte za 20 Kč a nikdo nepozná rozdíl
Skvěle se sem hodí pečivo a rohlíky, nasekané bylinky, kostky ledu nebo jedna dvě porce polévky, pro které si během pár dní dojdete. Platí jednoduché vodítko: co používáte nejčastěji, mějte nejvýš. Ušetříte si zdlouhavé přehrabování celého mrazáku a víko nebo dvířka zůstanou pokaždé otevřená jen kratší dobu, takže se zbytek zásob zbytečně neohřívá.
Maso a ryby patří dozadu a dolů
Nejcennější místo v mrazáku je vzadu a co nejhlouběji, kde je největší a nejstálejší zima. Sem uložte syrové maso a ryby, tedy suroviny, kterým na stabilní teplotě záleží nejvíc a zůstávají u vás obvykle nejdéle. Zastrčte je daleko od dvířek, ať se jich každé otevření dotkne co nejméně.
Když si takhle rozdělíte prostor podle toho, co kam patří, drží se každá surovina v té nejlepší možné kondici a nemusíte řešit, proč vám kilo mletého po půl roce chutná jako guma.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Pro rychlou orientaci shrnuje rozdělení mrazáku následující tabulka:
Kam v mrazáku Co sem uložit Proč Horní přihrádka pečivo a rohlíky, nasekané bylinky, kostky ledu, jedna dvě porce polévky je tu tepleji a teplota kolísá, patří sem věci, kterým pár stupňů navíc neublíží a brzy je spotřebujete Vzadu a co nejhlouběji syrové maso a ryby je tu největší a nejstálejší zima, na stabilní teplotě těmto surovinám záleží nejvíc a zůstávají u vás nejdéle Zabalte a popište, ať víte, co kde je
Ať dáte cokoli kamkoli, vždycky to pořádně zabalte do sáčku nebo uzavřené krabičky. Bez obalu si potraviny předávají pachy a máslo nebo zmrzlina nasáknou třeba vůni ryby. Každý balíček navíc popište názvem a datem zmrazení, ať se vám v zásuvce nekupí neznámé sáčky, u kterých nikdo netuší, co v nich je a jak dlouho.
Přečtěte si také: 3 věci ve vaší kuchyni, které jsou špinavější než záchodové prkénko. Ta poslední vás dostane Pečlivý obal a popisek s datem zmrazení zabrání tomu, aby se v mrazáku kupily neznámé sáčky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hodí se pamatovat i na orientační trvanlivost. Pečivo je nejlepší do jednoho až tří měsíců, maso podle druhu a obsahu tuku vydrží několik měsíců a ovoce se zeleninou klidně půl roku i déle. A když najednou ukládáte velký nákup, na pár hodin teplotu snižte nebo zapněte funkci rychlého zmrazení, aby čerstvé kusy neohřály to, co už uvnitř leží.
Zdroje: https://www.nzip.cz/clanek/1465-skladovani-potravin-v-mraznicce, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/idealni-teplota-v-mrazaku, https://www.candy-home.com/cs_CZ/blog/jak-usporadat-potraviny-v-mraznicce/, https://www.alza.cz/jak-skladovat-potraviny-v-mrazaku-a-lednici, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-rovnat-potraviny-do-mrazaku-rady-a-tipy/