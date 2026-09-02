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Tlaky ve Zbrojovce. V Brně končí bývalý reprezentant Mareš, pod Svědíkem odehrál jen 138 minut

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6. ledna podpis, 6. července prodloužení smlouvy, 31. srpna konec. Příběh Petra Mareše v brněnské Zbrojovce se vešel do osmi měsíců.
Tlaky ve Zbrojovce. V Brně končí bývalý reprezentant Mareš, pod Svědíkem odehrál jen 138 minut

Tlaky ve Zbrojovce. V Brně končí bývalý reprezentant Mareš, pod Svědíkem odehrál jen 138 minut

Zdroj: 1. FC Slovácko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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