Tlaky ve Zbrojovce. V Brně končí bývalý reprezentant Mareš, pod Svědíkem odehrál jen 138 minut

Když Zbrojovka na začátku roku 2026 oznamovala příchod zkušeného levého obránce z lotyšského RFS, mluvila o lídrovi, konkurenci na levé straně a hráči, kterého si do Brna přivedl osobně trenér Martin Svědík. Mareš měl za sebou 115 startů v české lize, pět let v zahraničí a tři zápasy za českou seniorskou reprezentaci, klub ho přitom představil jen jako bývalého mládežnického reprezentanta, což je fakticky nepřesné, protože archiv FAČR mu eviduje i starty za A-tým v letech 2016 a 2017. Na jaře odehrál v Chance Národní lize pouhé tři zápasy. Celkem 138 soutěžních minut. A přesto mu klub v červenci nabídl nový kontrakt do června 2027.
Časová osa, která mluví sama
Chronologie Marešova brněnského angažmá vypadá jako přestupový rébus:
- 6. ledna 2026 – příchod do Zbrojovky, smlouva do konce června 2026.
- Jaro 2026 – 3 zápasy, 138 minut v Chance Národní lize. Klub zároveň postupuje do nejvyšší soutěže.
- 28. června 2026 – na soustředění v Rakousku je Mareš podle klubu po loňském zranění fyzicky v pořádku.
- 6. července 2026 – prodloužení smlouvy do 30. června 2027 s argumentem, že klub chce „zachovat vysokou konkurenci na levé straně hřiště“.
- 17. července 2026 – Zbrojovka přivádí malijského reprezentanta Amadoua Danteho jako cílenou posilu na levý kraj obrany.
- 31. srpna 2026 – smlouva s Marešem končí po vzájemné dohodě.
Mezi prodloužením a rozchodem uplynulo 56 dní. V přestupové logice je to věčnost i mžiknutí zároveň, dost na to, aby se přehodnotil celý plán na levou stranu obrany.
Proč zrovna teď
Oficiální komunikace Zbrojovky je stručná a korektní: nízké vytížení v áčku, v aktuální sezoně jen jeden start za rezervu, hráč dostal možnost hledat si nové angažmá. Žádný náznak osobního konfliktu se Svědíkem, žádné veřejné vyjádření trenéra k odchodu konkrétního hráče.
Kontext ale leccos napoví. Už na tiskové konferenci 21. července Svědík otevřeně říkal, že si každý musí místo vybojovat a že mohou přijít další odchody. Jedenáct dní předtím klub představil Danteho, specializovaného levého beka, který proti Zlínu nastoupil v základní sestavě. Zmrhal, často zmiňovaný jako další nová tvář, je ve skutečnosti záložník; za první čtyři ligové zápasy nasbíral pouhých 27 minut a na pozici klasického beka ho stavět nelze.
Přesnější rámec tedy není kabinový rozpad, ale tvrdá ligová selekce. Zbrojovka si po postupu zjevně vyhodnotila, že levý kraj chce řešit jiným profilem hráče, mladším, atletičtějším, s perspektivou. Mareš, pětatřicetiletý obránce se 138 minutami na kontě, do nového plánu nezapadl.
Zbrojovka není v panice
Kdo čeká, že odchod zkušeného beka signalizuje krizi nováčka, narazí na čísla. Po výhře 3:2 nad Zlínem z 29. srpna měla Zbrojovka 10 bodů, v neúplné tabulce se posunula na třetí místo a ještě měla k dobru domácí dohrávku s Hradcem Králové. Výhra nad Spartou, remíza v Plzni, venkovní triumf v Teplicích, to není bilance klubu, který se hroutí.
Na levé straně obrany zůstává Dante jako jednička. V záloze je Denis Granečný, univerzál schopný pokrýt kraj obrany i zálohy, a Jan Juroška s více než 180 ligovými starty. Personální polštář existuje.
Co čeká Mareše
Konkrétní zájemce se nám veřejně dohledat nepodařilo. Mareš odchází jako volný hráč se solidním životopisem: Slavia, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Teplice, pět let v lotyšské lize, tři reprezentační starty. Profilově může zaujmout spodní polovinu Chance Ligy, druholigový klub s ambicemi nebo zahraniční trh menšího kalibru. O konci kariéry nic nenasvědčuje.
Marešův příběh v Brně není o selhání jednoho hráče ani o kabinové vzpouře. Je o tom, jak rychle se mění priority klubu, který v lednu bojoval o postup a v srpnu už přepisuje hierarchii pro nejvyšší soutěž. Padesát šest dní mezi novou smlouvou a jejím koncem, to je tempo, které česká liga zná, ale málokdy ho vidí takhle zblízka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl