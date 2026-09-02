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Kuřecí stehna po kanadsku jsou jednoduchá domácí klasika s lepším dojmem na talíři

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Kuřecí stehna po kanadsku jsou u nás doma téměř každý druhý týden. Ta tmavá, hustá omáčka z kečupu, worcesteru, octa a másla je přesně ten typ věci, na kterou se těším celý den dopředu. Recept je jednoduchý, ale výsledek překvapí každého, kdo ho zkusí poprvé.
Fotografie ke kuřecím stehnům po Kanadsku

Fotografie ke kuřecím stehnům po Kanadsku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuřecí stehna po Kanadsku je jídlo, které se peče samo a přitom na talíři vypadá, jako byste strávili hodiny u sporáku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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