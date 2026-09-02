Kuřecí stehna po kanadsku jsou jednoduchá domácí klasika s lepším dojmem na talíři

Tenhle recept se ke mně dostal před lety od kamarádky. Na malém papírku, několikrát přeloženém, fleky od
všude možně. Raději jsem si ho hned opsala, protože bylo jasné, že ten papírek omáčky dlouho nevydrží. A vlastně to k tomu jídlu sedí. po Kanadsku u nás končí v troubě docela pravidelně, někdy skoro každý druhý týden. Tmavší, hutná omáčka z kečupu, Kuřecí stehna worcesteru, octa a másla je přesně ten typ jídla, na který si člověk vzpomene už někdy odpoledne. Poslední halušku si pak stejně nechá na vytření pekáče.
Název toho receptu mě dodnes trochu mate. Proč zrovna po kanadsku? Těžko říct. Jedna verze tvrdí, že se do omáčky původně přidávala lžíce . To by smysl dávalo, jenže v receptu, který mám doma, žádný není. A popravdě, nikdo ho tam nepostrádá. Tak jsem ho dostala, tak ho vařím. javorového sirupu Omáčka je výrazná, lehce nasládlá, trochu kyselá, kuře do ní pustí šťávu a všechno se v pekáči spojí. Omáčka, o tu bývá největší zájem, takže ji dělám raději víc. Lovit poslední lžíci ze dna pekáče není zábava, hlavně když u stolu sedí čtyři lidi.
Můj tip zní: Ještě před pečením přilijte do omáčky pár lžic vody. Směs z kečupu a másla dokáže v troubě zhoustnout rychleji, než člověk čeká, a ze začátku se umí chytat ke dnu. Trocha vody ji udrží v lepší kondici a nemusíte každých deset minut nakukovat do trouby, jestli se už něco nepřipaluje. Odkryté dopékání nechte až na konec. Recept na pečená kuřecí stehna po kanadsku s moučnými haluškami
Jedna dávka omáčky vystačí
pro čtyři hladové dospělé. Nikdo by neměl odcházet od stolu s pocitem, že se na něj nedostalo. Pokud přidáte víc masa, přidejte raději i omáčku. Halušky jsou hotové rychle a k téhle chuti mi sedí víc než rýže nebo brambory, i když proti nim se samozřejmě taky nedá moc namítat. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny (s odpočinkem těsta) Ingredience k přípravě
Maso:
Omáčka po kanadsku: 4 velké cibule, nakrájené na větší kusy 5 velkých stroužků česneku, utřených 200 g másla, rozpuštěného 1 hrnek kečupu 2 polévkové lžíce worcesterské omáčky 2 polévkové lžíce octa 2 polévkové lžíce cukru 1,5 až 2 čajové lžičky soli 0,5 čajové lžičky pepře trocha vody na podlití
Moučné halušky: 400 g polohrubé mouky 250 ml vody 2 vejce velká špetka soli sádlo na promíchání po uvaření Postup přípravy zajímavých kuřecích stehen po kanadsku s haluškami
1. Nejdřív připravte omáčku. Do větší mísy dejte
kečup, worcesterskou omáčku, ocet, cukr, sůl a pepř. Přilijte rozpuštěné máslo, přidejte utřený česnek a nakrájenou cibuli. Všechno dobře promíchejte. Cibuli v omáčce určitě nechte, peče se spolu s masem a pěkně změkne.
2. Na dno pekáče nalijte asi tři čtvrtiny hotové omáčky.
Kuřecí stehna, případně i křídla, položte navrch a zbytek omáčky rozetřete po mase. Jestli je směs už teď hodně hustá, přidejte pár lžic vody. Pekáč se pak nebude tak snadno připalovat, což oceníte hlavně při mytí. Foto: Cooky.cz, Kuřecí stehna po Kanadsku je jídlo, které se peče samo a přitom na talíři vypadá, jako byste strávili hodiny u sporáku
3. Pekáč přikryjte pokličkou nebo alobalem a vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů. Pečte 50 až 60 minut. Zhruba po půlhodině se vyplatí zkontrolovat, co se děje uvnitř. Omáčka někdy houstne docela rychle a může potřebovat trochu vody.
4. Jakmile je maso měkké a začíná se oddělovat od kosti, pekáč odkryjte. Stehna dopékejte ještě
dalších 10 až 15 minut, aby dostala barvu. Kůžička se zatáhne, omáčka zhoustne a v kuchyni to v téhle fázi obvykle voní tak, že se někdo přijde zeptat, jestli už se bude jíst. Mezitím si připravíme halušky
Kuřecí pečená stehna, která stačí dobře ochutit a nechat troubu udělat zbytek práce
1. Do mísy nasypte
400 g polohrubé mouky, přidejte větší špetku soli, 2 vejce a 250 ml vody. Vypracujte těsto. Nemělo by být řídké, spíš hustší, ale pořád tažné. Přikryjte ho a nechte při pokojové teplotě odpočívat 60 až 120 minut. Odleželé těsto se lépe protlačuje a halušky bývají jemnější.
2. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Těsto protlačte přes
haluškovač přímo do vroucí vody. Když haluškovač nemáte, dá se použít prkénko a lžíce, tak jako dřív. Halušky nebudou jedna jako druhá, ale to tady vůbec nevadí. Foto: Cooky.cz, Kuřecí stehna po Kanadsku je jídlo, které se peče samo a přitom na talíři vypadá, jako byste strávili hodiny u sporáku
3. Jakmile halušky vyplavou na hladinu, nechte je ještě
1 minutu povařit. Pak je vyberte děravou naběračkou. Horké halušky hned promíchejte s trochou sádla. Udělá na nich jemný povlak, takže se neslepí do jedné hroudy ani po chvilce stání.
4. Podávejte je ideálně hned. Na talíř dejte halušky, přelijte je pořádnou dávkou omáčky z pekáče a přidejte kuřecí stehno. S omáčkou se tady opravdu nešetří, kvůli ní se celé jídlo dělá.
Tipy redakce: Množství masa: U tohohle receptu mizí omáčka skoro rychleji než maso, takže se vyplatí dát do pekáče raději víc kusů. Čtyři stehna a čtyři křídla jedna dávka omáčky zvládne. U stolu se pak nemusí hlídat, na koho ještě vyjde poslední kousek. Podle zdroje Healthline je navíc kuře bohaté na řadu důležitých živin, včetně bílkovin, niacinu, selenu a fosforu. Javorový sirup: Chcete-li zkusit variantu, která se někdy uvádí jako původnější kanadská, nahraďte jednu lžíci cukru lžící javorového sirupu. Omáčka bude jemnější, sladkost půjde lehce do karamelového tónu a chuť se trochu posune, ale pořád zůstane příjemná. Podlévání: Omáčka z kečupu a másla při vyšší teplotě rychle houstne. Když během pečení přidáte dvě až tři lžíce vody, nic tím nezkazíte. Méně se přichytí ke dnu a zůstane tak akorát tekutá. Příloha: Moučné halušky jsou k tomuhle jídlu podle mě nejspolehlivější. Dobře ale poslouží i vařené brambory nebo rýže, hlavně když mají co nasát. Omáčku ze dna pekáče rozhodně nevylévejte. Druhý den bývá ještě výraznější. Skladování: Zbylé maso s omáčkou vydrží v lednici zakryté 2 až 3 dny. Při ohřívání přidejte lžíci vody, aby se omáčka na pánvi nepřipalovala. Halušky je lepší ohřát zvlášť na troše sádla nebo másla, za pár minut se zase pěkně proberou.
Kuřecí stehna na paprice podávaná s tarhoňou: Rodinný oběd s omáčkou pro spokojený stůl
HOT kuřecí stehna pod Vatrami: Pikantní stehna na medu s kari, kajenským pepřem a zázvorem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline