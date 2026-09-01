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U Turnova havarovala cisterna s hořlavinou, policie evakuovala blízkou firmu

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U Turnova odpoledne havarovala cisterna s vysoce hořlavou látkou, policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy Agba a uzavřela část silnice I/10. Nikdo nebyl zraněn, řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
U Turnova havarovala cisterna s hořlavinou, policie evakuovala blízkou firmu

U Turnova havarovala cisterna s hořlavinou, policie evakuovala blízkou firmu

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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