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FOTO: Dýně, kam se podíváš. Tohle množství pohromadě jen tak někde neuvidíte

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Dýně, kam se podíváš! Nejen srdce každého milovníka Halloweenu zaplesá při pohledu na obrovské hromady dýní všech možných velikostí, tvarů a barev. Dýně prostě neodmyslitelně patří k podzimu a vidět jich pohromadě takové množství je opravdovým zážitkem i pro člověka, který zrovna není fanouškem známého amerického svátku.
FOTO: Dýně, kam se podíváš. Tohle množství pohromadě jen tak někde neuvidíte

FOTO: Dýně, kam se podíváš. Tohle množství pohromadě jen tak někde neuvidíte

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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