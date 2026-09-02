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Dan Hooker prý nemá šanci. Parnasse jde do debutu v UFC jako drtivý favorit

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Salahdine Parnasse nastoupí v Paříži k prvnímu zápasu v UFC rovnou proti desítce lehké váhy. Bookmakeři přesto věří Francouzovi výrazně víc než zkušenému Danu Hookerovi.
Dan Hooker prý nemá šanci. Parnasse jde do debutu v UFC jako drtivý favorit

Dan Hooker prý nemá šanci. Parnasse jde do debutu v UFC jako drtivý favorit

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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