Dan Hooker prý nemá šanci. Parnasse jde do debutu v UFC jako drtivý favoritPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dan Hooker prý nemá šanci. Parnasse jde do debutu v UFC jako drtivý favorit
Pavel Tóth se po rychlé porážce s Ondřejem Raškou vrací do MMA. Tentokrát proti němu nebude stát zkušený...
Timur Khizriev se po více než roce vrací do zápasu. Neporažený vítěz PFL z roku 2024 nastoupí 16. října v...
Matouš Kaluba má na premiérovém turnaji G MMA nastoupit proti vlastní matce Marcele, kterou má doplnit Max...
Bývalý šampion UFC se během cesty do Šanghaje zastavil u jednoho ze svých příznivců. Ten ho označil za...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →