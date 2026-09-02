Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Komondor: pohyblivý koberec vyšlechtěný proti vlkům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komondor vypadá, jako by někdo vzal bílý huňatý koberec, přidal mu oči, čtyři nohy a velmi vážný pracovní poměr. Jenže pod tou hromadou provazců nesedí dekorace do obýváku.
Komondor: pohyblivý koberec vyšlechtěný proti vlkům

Komondor: pohyblivý koberec vyšlechtěný proti vlkům

Zdroj:
Reklama
Další články z Žlutá kočka
Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení
Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení
Čau čau: plyšový medvídek, který si o sobě myslí, že je císař
Čau čau: plyšový medvídek, který si o sobě myslí, že je císař

Člověk se podívá na čau čau a udělá přesně tu chybu, kterou tenhle pes očekává. Řekne si: jé, chlupatý...

Bez náhubku, ale s názorem: Člověk konečně našel skutečného draka. Má deset centimetrů, žere hmyz a oheň zatím odmítá
Bez náhubku, ale s názorem: Člověk konečně našel skutečného draka. Má deset centimetrů, žere hmyz a oheň zatím odmítá

Člověk čekal na draky několik tisíc let. Maloval je na erby, nechával je hlídat poklady, posílal proti nim...

Strážníci odvezli veverku z dětského hřiště. Redakce má podezření, že tím přerušili mezinárodní leteckou operaci
Strážníci odvezli veverku z dětského hřiště. Redakce má podezření, že tím přerušili mezinárodní leteckou operaci

Na dětském hřišti seděla mladá veverka a podezřele soustředěně sledovala okolí. Oficiální vysvětlení zní,...

Létavá veverka: nelétá, jen odmítla používat stromy poctivě
Létavá veverka: nelétá, jen odmítla používat stromy poctivě

Člověk se podívá na veverku a očekává základní pravidla provozu: po zemi běhá, po kmeni šplhá a mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Další články z kategorie Pejskové
Zobrazit více
LifestyleMazlíčciPejskové
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.