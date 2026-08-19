Google vylepšuje zabezpečení: Android 17 zavede možnost zamykání aplikací otiskemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google vylepšuje zabezpečení: Android 17 zavede možnost zamykání aplikací otiskem
Aktualizace 19. srpna 2026 Po roce fungování Google ukončuje činnost Mixboardu. Stane se tak 28. září. Po...
Někteří výrobci mají tolik modelů, že i odborník má někdy problém se v nich zorientovat. K tomu ještě...
V červnu minulého roku jsme se dočkali představení Fairphone (Gen. 6), tedy Fairphone 6. Očekávali jsme, že...
Na trhu se nám v posledních týdnech objevily nové skládací telefony nejen od Honoru. Pozitivním faktorem je...
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