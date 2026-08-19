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Národní třída: Čermák nebyl první volbou, mazlivý divočák odmítal utíkat a sprostý pozdrav zůstal ve filmu

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Film Národní třída skrývá zajímavé detaily z natáčení. Hlavní představitel prošel fyzickou proměnou a hrubá hláška z balkónu vznikla jako čirá improvizace.
Národní třída

Národní třída

Zdroj: FOTO:Jan Hromádko / distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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